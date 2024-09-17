Медведєв вимагає створити базу ворогів Росії
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Медведєв вимагає створити базу ворогів Росії

Медведєв
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Джерело:  online.ua

Колишній президент РФ Дмитро Медведєв пригрозив помстою усім ворогам країни-агресорки Росії, які підтримують та допомагають Україні під час війни.

Головні тези:

  • Медведєв вимагає створити відкриту базу ворогів Росії з персональними даними.
  • Російський політик залякує союзників України, адже боїться їхніх подальших рішень.
  • Путін може надіслати ядерний сигнал Заходу, якщо опиниться у глухому куті.

Медведєв знову намагається залякати союзників України

Поплічник російського диктатора Путіна публічно закликав створити "відкриту громадську базу ворогів Росії", у якій повинні бути вказані їхніх персональні дані.

Така ідея у Медведєва з'явилася після заяв окремих західних лідерів, які наголосили, що Україна має повне право завдавати ударів по території Росії.

Скандальний російський політик на цьому тлі нагадав про "акти відплати" Радянського Союзу і нинішньої Росії щодо "терористів і зрадників”

За словами колишнього президента, запропонована ним “база ворогів Росії” буде використовуватися “для цілком прикладних цілей".

Щоб кожна тварюка, незалежно від її нації, віри, громадянства і посади, яка вчинила злочин проти нашої країни і наших людей, або будь-яка відбита мерзота, яка просто кричить: "Вбивайте в Курську мирних громадян!", знали: за ними прийдуть. Щоб ворушилися ночами, озиралися на вулиці на всі боки, міняли свої дані і навіть громадянство, носили із собою зброю, кидалися по конспіративних квартирах, — цинічно заявив Медведєв.

До слова, насамперед поплічник Путіна згадав про колишнього британського лідера Бориса Джонсона та шефа європейської дипломатії.

Фото: скриншот

Путін також спробує залякати Захід

Таке попередження нещодавно озвучив Ульріх Куен, який є фахівцем зі зброї в Інституті дослідження проблем миру та політики безпеки в Гамбурзі.

Він озвучив припущення, що російський диктатор Володимир Путін дійсно може надіслати якийсь ядерний сигнал — до прикладу, випробування ядерної зброї, щоб налякати партнерів України.

Куен також додав, що це було б драматичною ескалацією конфлікту.

Питання в тому, які стріли пан Путін залишив пускати, якщо Захід продовжить допомагати Україні, окрім фактичного ядерного використання?, — поцікавився він.

Варто зазначити, що подібні прогнози озвучили ще кілька іноземних аналітиків.

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