Зеленский заявил о полностью подготовленном "Плане победы Украины"
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский заявил о полностью подготовленном "Плане победы Украины"

Владимир Зеленский
Зеленский
Читати українською

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении 18 сентября рассказал о готовности плана победы Украины. Самое главное теперь – решимость его реализовать.

Главные тезисы

  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности и полной подготовке Плана победы Украины.
  • План включает четыре основных и один послевоенный пункты и был разработан с участием всех ключевых лиц.
  • Зеленский подчеркнул важность мира и безопасности для Украины и Европы, призывая к его реализации с решительностью.

План победы Украины готов — Зеленский

Сегодня уже можно сказать, что полностью подготовлен наш План победы — все пункты, все ключевые акценты, определены необходимые приложения с деталями к Плану. Все проработано. Самое главное теперь — решимость реализовать.

Об этом Президент рассказал во время вечернего обращения.

По его словам, нет и не может быть никакой альтернативы миру и никакой заморозки войны или каких-либо других манипуляций, которые просто перенесут российскую агрессию на другой этап.

Нам нужна надежная и длительная безопасность для Украины, а значит, всей Европы.

План победы Украины почти готов

На следующей неделе Украина передаст партнерам свой план победы. Он готов на 90%, о чем президент Владимир Зеленский рассказал в вечернем видеообращении 16 сентября.

Документ содержит пять пунктов: четыре основных и один послевоенный. Глава государства рассказал о разработке этого плана.

На протяжении всего дня в разных форматах (состоялись ред.) совещания по подготовке нашего украинского плана победы. Реальное заполнение всех пунктов.

К разработке плана были приобщены все ключевые лица. Как результат — готовность плана победы Украины на 90%.

В комплексе этот пакет может обеспечить правильное развитие ситуации не только для Украины, но и для всех в мире ценящих международное право. Уже на следующую неделю мы готовим план победы для представления союзникам, — сказал Зеленский.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский заявил о готовности на 90% плана победы Украины
Владимир Зеленский
Зеленський
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
План победы Украины. Подоляк раскрыл важные детали
План победы Украины. Подоляк раскрыл важные детали
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
План победы Украины. В США озвучили первую реакцию на идею Зеленского
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?