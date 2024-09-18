Зеленский заявил о полностью подготовленном "Плане победы Украины"

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении 18 сентября рассказал о готовности плана победы Украины. Самое главное теперь – решимость его реализовать.
Главные тезисы
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности и полной подготовке Плана победы Украины.
- План включает четыре основных и один послевоенный пункты и был разработан с участием всех ключевых лиц.
- Зеленский подчеркнул важность мира и безопасности для Украины и Европы, призывая к его реализации с решительностью.
План победы Украины готов — Зеленский
Сегодня уже можно сказать, что полностью подготовлен наш План победы — все пункты, все ключевые акценты, определены необходимые приложения с деталями к Плану. Все проработано. Самое главное теперь — решимость реализовать.
Об этом Президент рассказал во время вечернего обращения.
По его словам, нет и не может быть никакой альтернативы миру и никакой заморозки войны или каких-либо других манипуляций, которые просто перенесут российскую агрессию на другой этап.
План победы Украины почти готов
На следующей неделе Украина передаст партнерам свой план победы. Он готов на 90%, о чем президент Владимир Зеленский рассказал в вечернем видеообращении 16 сентября.
Документ содержит пять пунктов: четыре основных и один послевоенный. Глава государства рассказал о разработке этого плана.
На протяжении всего дня в разных форматах (состоялись ред.) совещания по подготовке нашего украинского плана победы. Реальное заполнение всех пунктов.
К разработке плана были приобщены все ключевые лица. Как результат — готовность плана победы Украины на 90%.
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