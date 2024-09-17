План победы Украины. В США озвучили первую реакцию на идею Зеленского
Категория
Украина
Дата публикации

План победы Украины. В США озвучили первую реакцию на идею Зеленского

ВСУ
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Официальный Вашингтон уже ознакомился с новым планом победы Украины, авторами которого являются президент Владимир Зеленский и его команда.

Главные тезисы

  • США положительно относятся к новому плану Владимира Зеленского.
  • Однако Джо Байден до сих пор его не видел и не озвучил свое мнение на этот счет.
  • Упомянутый план содержит 4 основных пункта и еще один дополнительный – для послевоенного периода.

США положительно относятся к новой идее Зеленского

С заявлением на этот счет выступила постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

По словам последней, американские власти знают, о чем идет речь в новом плане украинского лидера, ведь уже ознакомилась с ним.

Однако она не уточнила, видел ли этот план президент США Джо Байден. Ранее стало известно, что Владимир Зеленский должен представить его главе Белого дома до конца сентября.

Мы видели план мира президента Зеленского. Мы считаем, что в нем изложена стратегия и план, которые могут сработать. И нам нужно понять, как мы можем способствовать этому, взаимодействуя со всеми главами государств, которые будут здесь в Нью-Йорке, — заявила американская дипломат.

Как отметила Линда Томас-Гринфилд, у США "есть надежда достичь определенного прогресса" в вопросе мира, однако она не объяснила, каким образом это будет происходить.

План победы Украины — что известно

Как сообщил недавно глава государства Владимир Зеленский, по состоянию на сегодняшний день его план насчитывает 4 основных пункта.

Также он уточнил, что есть еще один дополнительный — он касается послевоенного периода.

Речь о безопасности, речь о геополитическом месте Украины, речь об очень сильной военной поддержке, которая должна быть доступна для нас. И о том, что мы должны свободно решать, как использовать ту или иную вещь. Речь идет о решениях по экономической поддержке, но которые, думаю, будут интересны. Но я думаю, что это главное. Мы готовы.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Стоит отметить, что уже в скором времени украинский лидер представит этот план Джо Байдену, чтобы узнать его мнение на этот счет.

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