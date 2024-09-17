План победы Украины. В США озвучили первую реакцию на идею Зеленского

Официальный Вашингтон уже ознакомился с новым планом победы Украины, авторами которого являются президент Владимир Зеленский и его команда.
Главные тезисы
- США положительно относятся к новому плану Владимира Зеленского.
- Однако Джо Байден до сих пор его не видел и не озвучил свое мнение на этот счет.
- Упомянутый план содержит 4 основных пункта и еще один дополнительный – для послевоенного периода.
США положительно относятся к новой идее Зеленского
С заявлением на этот счет выступила постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
По словам последней, американские власти знают, о чем идет речь в новом плане украинского лидера, ведь уже ознакомилась с ним.
Однако она не уточнила, видел ли этот план президент США Джо Байден. Ранее стало известно, что Владимир Зеленский должен представить его главе Белого дома до конца сентября.
Как отметила Линда Томас-Гринфилд, у США "есть надежда достичь определенного прогресса" в вопросе мира, однако она не объяснила, каким образом это будет происходить.
План победы Украины — что известно
Как сообщил недавно глава государства Владимир Зеленский, по состоянию на сегодняшний день его план насчитывает 4 основных пункта.
Также он уточнил, что есть еще один дополнительный — он касается послевоенного периода.
Стоит отметить, что уже в скором времени украинский лидер представит этот план Джо Байдену, чтобы узнать его мнение на этот счет.
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