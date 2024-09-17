План перемоги України. У США озвучили першу реакцію на ідею Зеленського

Офіційний Вашингтон уже вже ознайомився із новим планом перемоги України, авторами якого є президент Володимир Зеленський та його команда.

США позитивно ставляться до нової ідеї Зеленського

З заявою з цього приводу виступила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.

За словами останньої, американська влада знає, про що йдеться у новому плані українського лідера, адже уже ознайомилася з ним.

Однак вона не уточнила, чи бачив цей план президент США Джо Байден. До слова, раніше стало відомо, що Володимир Зеленський має представити його очільнику Білого дому до кінця вересня.

Ми бачили план миру президента Зеленського. Ми вважаємо, що в ньому викладена стратегія і план, які можуть спрацювати. І нам потрібно зрозуміти, як ми можемо сприяти цьому, взаємодіючи з усіма главами держав, які будуть тут, у Нью-Йорку, — заявила американська дипломатка. Поширити

Як зазначила Лінда Томас-Грінфілд, у США “є надія досягти певного прогресу" в питанні миру, однак вона не пояснила, яким чином це буде відбуватися.

План перемоги України — що наразі відомо

Як повідомив нещодавно глава держави Володимир Зеленський, станом на сьогодні його план налічує 4 основні пункти.

Також він уточнив, що є ще один — додатковий — він стосується післявоєнного періоду.

Мова про безпеку, мова про геополітичне місце України, мова про дуже сильну військову підтримку, яка має бути доступною для нас. І про те, що ми маємо вільно вирішувати, як використовувати ту чи іншу річ. Йдеться про рішення щодо економічної підтримки, але які, гадаю, будуть цікавими. Але я думаю, що це головне. Ми готові. Володимир Зеленський Президент України

Варто зазначити, що уже незабаром український лідер представить цей план Джо Байдену, щоб дізнатися його думку з цього приводу.