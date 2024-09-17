План перемоги України. У США озвучили першу реакцію на ідею Зеленського

Офіційний Вашингтон уже вже ознайомився із новим планом перемоги України, авторами якого є президент Володимир Зеленський та його команда.
Головні тези:
- США позитивно ставляться до нового плану Володимира Зеленського.
- Однак Джо Байден досі його не бачив та не озвучив свою думку з цього приводу.
- Згаданий план містить 4 основні пункти та ще один додатковий - для післявоєнного періоду.
США позитивно ставляться до нової ідеї Зеленського
З заявою з цього приводу виступила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.
За словами останньої, американська влада знає, про що йдеться у новому плані українського лідера, адже уже ознайомилася з ним.
Однак вона не уточнила, чи бачив цей план президент США Джо Байден. До слова, раніше стало відомо, що Володимир Зеленський має представити його очільнику Білого дому до кінця вересня.
Як зазначила Лінда Томас-Грінфілд, у США “є надія досягти певного прогресу" в питанні миру, однак вона не пояснила, яким чином це буде відбуватися.
План перемоги України — що наразі відомо
Як повідомив нещодавно глава держави Володимир Зеленський, станом на сьогодні його план налічує 4 основні пункти.
Також він уточнив, що є ще один — додатковий — він стосується післявоєнного періоду.
Варто зазначити, що уже незабаром український лідер представить цей план Джо Байдену, щоб дізнатися його думку з цього приводу.
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