Зеленский в США встретится с Байденом, Гаррис и Трампом — известная дата

Президент Украины Владимир Зеленский посетит США на следующей неделе. 26 сентября он встретится с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Гаррис, также планируются переговоры с лидером Республиканской партии Дональдом Трампом.
Главные тезисы
- Зеленский встретится с Байденом, Гаррис и Трампом для обсуждения войны между Россией и Украиной.
- Визит намечен на 26 сентября 2024 года.
- Президент Украины представит свой план победы.
- Ожидается обсуждение поддержки США в борьбе за свободу и защиту от российской агрессии.
- Зеленский выступит на заседании Генеральной Ассамблеи ООН и проведет встречи с представителями американских компаний и международных организаций.
Зеленский встретится с Байденом, Гаррис и Трампом
Переговоры пройдут в Белом доме. Именно там главу украинского государства встретят действующий президент США Байден и вице-президент Гаррис.
Информацию о визите Зеленского в США подтверждает пресс-секретарь президента Украины. Глава украинского государства также встретится с лидером Республиканской партии Дональдом Трампом.
Зеленский представит в США план победы Украины.
В ходе визита в США Зеленский выступит на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и проведет встречи с представителями американских оборонных и энергетических компаний.
В программе президента Украины также переговоры с руководством международных организаций и украинской общиной.
Что известно о плане победы Украины
Подробности этого документа неизвестны. Сам Зеленский говорил, что план имеет четыре основных пункта и еще один, который будет реализовываться уже после победы.
Французский обозреватель Сильви Кауффманн спрогнозировал предложения Украины по этому документу. Среди них — вступление в НАТО до конца 2024 года.
По мнению Кауффманна, Байден вряд ли на это согласится. Якобы он не хочет видеть Украину в НАТО.
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