Зеленский в США встретится с Байденом, Гаррис и Трампом — известная дата
Категория
Украина
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Зеленский в США встретится с Байденом, Гаррис и Трампом — известная дата

The White House
Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский посетит США на следующей неделе. 26 сентября он встретится с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Гаррис, также планируются переговоры с лидером Республиканской партии Дональдом Трампом.

Главные тезисы

  • Зеленский встретится с Байденом, Гаррис и Трампом для обсуждения войны между Россией и Украиной.
  • Визит намечен на 26 сентября 2024 года.
  • Президент Украины представит свой план победы.
  • Ожидается обсуждение поддержки США в борьбе за свободу и защиту от российской агрессии.
  • Зеленский выступит на заседании Генеральной Ассамблеи ООН и проведет встречи с представителями американских компаний и международных организаций.

Зеленский встретится с Байденом, Гаррис и Трампом

Переговоры пройдут в Белом доме. Именно там главу украинского государства встретят действующий президент США Байден и вице-президент Гаррис.

Лидеры обсудят состояние войны между Россией и Украиной, включая стратегическое планирование Украины и поддержку США для Украины в защите от российской агрессии. Президент и вице-президент подчеркнут свою непреклонную преданность поддерживать Украину, пока она не победит в этой войне.

Карин Жан-Пьер

Карин Жан-Пьер

Пресс-секретарь Белого дома

Информацию о визите Зеленского в США подтверждает пресс-секретарь президента Украины. Глава украинского государства также встретится с лидером Республиканской партии Дональдом Трампом.

Зеленский представит в США план победы Украины.

Владимир Зеленский проведет встречу с президентом США Джозефом Байденом, чтобы представить ему План победы. Глава украинского государства рассчитывает обсудить детали этого Плана, а также поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов в ее борьбе ради свободы.

Президент Украины также планирует встречи с вице-президентом США Камалой Гаррис, представителями Конгресса Соединенных Штатов от обеих партий и 45-м Президентом США Дональдом Трампом.

Сергей Никифоров

Сергей Никифоров

Пресс-секретарь президента Украины

В ходе визита в США Зеленский выступит на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и проведет встречи с представителями американских оборонных и энергетических компаний.

В программе президента Украины также переговоры с руководством международных организаций и украинской общиной.

Что известно о плане победы Украины

Подробности этого документа неизвестны. Сам Зеленский говорил, что план имеет четыре основных пункта и еще один, который будет реализовываться уже после победы.

Французский обозреватель Сильви Кауффманн спрогнозировал предложения Украины по этому документу. Среди них — вступление в НАТО до конца 2024 года.

По мнению Кауффманна, Байден вряд ли на это согласится. Якобы он не хочет видеть Украину в НАТО.

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