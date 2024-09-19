Зеленский в США встретится с Байденом, Гаррис и Трампом — известная дата

Президент Украины Владимир Зеленский посетит США на следующей неделе. 26 сентября он встретится с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Гаррис, также планируются переговоры с лидером Республиканской партии Дональдом Трампом.

Зеленский встретится с Байденом, Гаррис и Трампом

Переговоры пройдут в Белом доме. Именно там главу украинского государства встретят действующий президент США Байден и вице-президент Гаррис.

Лидеры обсудят состояние войны между Россией и Украиной, включая стратегическое планирование Украины и поддержку США для Украины в защите от российской агрессии. Президент и вице-президент подчеркнут свою непреклонную преданность поддерживать Украину, пока она не победит в этой войне. Карин Жан-Пьер Пресс-секретарь Белого дома

Информацию о визите Зеленского в США подтверждает пресс-секретарь президента Украины. Глава украинского государства также встретится с лидером Республиканской партии Дональдом Трампом.

Зеленский представит в США план победы Украины.

Владимир Зеленский проведет встречу с президентом США Джозефом Байденом, чтобы представить ему План победы. Глава украинского государства рассчитывает обсудить детали этого Плана, а также поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов в ее борьбе ради свободы. Президент Украины также планирует встречи с вице-президентом США Камалой Гаррис, представителями Конгресса Соединенных Штатов от обеих партий и 45-м Президентом США Дональдом Трампом. Сергей Никифоров Пресс-секретарь президента Украины

В ходе визита в США Зеленский выступит на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и проведет встречи с представителями американских оборонных и энергетических компаний.

В программе президента Украины также переговоры с руководством международных организаций и украинской общиной.

Что известно о плане победы Украины

Подробности этого документа неизвестны. Сам Зеленский говорил, что план имеет четыре основных пункта и еще один, который будет реализовываться уже после победы.

Французский обозреватель Сильви Кауффманн спрогнозировал предложения Украины по этому документу. Среди них — вступление в НАТО до конца 2024 года.

По мнению Кауффманна, Байден вряд ли на это согласится. Якобы он не хочет видеть Украину в НАТО.