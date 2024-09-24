Трамп сделал скандальное заявление о Зеленском по поводу его визита в США
Категория
Мир
Дата публикации

Трамп сделал скандальное заявление о Зеленском по поводу его визита в США

Трамп сделал скандальное заявление о Зеленском по поводу его визита в США
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Источник:  Bloomberg

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского "лучшим продавцом в истории" и снова заговорил о якобы своем плане завершения войны РФ против Украины.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского “лучшим продавцом в истории” и в очередной раз предложил свой план прекращения войны РФ против Украины.
  • Трамп выразил намерение связаться с Зеленским и Путиным в случае победы на выборах, чтобы провести переговоры по вопросу мира на Украине.
  • Президент Украины отметил, что идея мира за счет Украины является неприемлемой, показывая несогласие с планами Трампа.
  • Трамп не раскрывает детали своего плана по прекращению войны, утверждая, что их нельзя раскрывать заранее из-за необходимости сохранения неожиданности.

Трамп оскандалился заявлением о Зеленском

Я вижу, что Зеленский здесь. Я думаю, что Зеленский является лучшим продавцом в истории — всякий раз, когда он приезжает в страну, он едет с 60 миллиардами долларов».

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Кандидат в президенты США

Трамп также добавил, что, по его мнению, Владимир Зеленский "сильно хотел, чтобы его оппонентка от Демократической партии Камала Гаррис победила на выборах", и сказал, что в случае победы на выборах он будет пытаться подтолкнуть Украину и Россию сесть за стол переговоров.

Если я выиграю эти выборы, первое, что я сделаю, это позвоню Зеленскому, позвоню президенту Путину и скажу: "Вы должны заключить соглашение, это безумие", — заявил Трамп.

Трамп еще раз повторил, что разработал четкий план завершения войны

Как отметил недавно кандидат в президенты США, у него есть "очень четкий план, как остановить Украину и Россию", а также "идея" о том, что делать с Китаем.

Несмотря на это, Дональд Трамп добавил, что он не будет раскрывать свои замыслы, пока не вернется в Белый дом.

Но я не могу дать вам эти планы, потому что, если я дам вам эти планы, я не смогу их использовать, они будут очень неудачными. Знаете, частично речь идет о неожиданности, не правда ли? Но они не будут для нас полезны, — добавил Трамп.

Что важно понимать, он уже долго говорит о существовании определенного "плана" прекращения войны РФ против Украины "за 24 часа".

Владимир Зеленский отметил, что кандидат в американские лидеры от Республиканской партии Дональд Трамп действительно не знает, как остановить войну в Украине, даже "если ему кажется, что он знает, как это сделать".

Его послание, похоже, состоит в том, что Украина должна принести жертву. Это возвращает нас к вопросу о цене и о том, кто ее несет. Идея о том, что мир должен покончить с этой войной за счет Украины, неприемлема », — подчеркнул президент Украины.

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