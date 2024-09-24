Трамп сделал скандальное заявление о Зеленском по поводу его визита в США

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского "лучшим продавцом в истории" и снова заговорил о якобы своем плане завершения войны РФ против Украины.
Главные тезисы
- Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского “лучшим продавцом в истории” и в очередной раз предложил свой план прекращения войны РФ против Украины.
- Трамп выразил намерение связаться с Зеленским и Путиным в случае победы на выборах, чтобы провести переговоры по вопросу мира на Украине.
- Президент Украины отметил, что идея мира за счет Украины является неприемлемой, показывая несогласие с планами Трампа.
- Трамп не раскрывает детали своего плана по прекращению войны, утверждая, что их нельзя раскрывать заранее из-за необходимости сохранения неожиданности.
Трамп оскандалился заявлением о Зеленском
Трамп также добавил, что, по его мнению, Владимир Зеленский "сильно хотел, чтобы его оппонентка от Демократической партии Камала Гаррис победила на выборах", и сказал, что в случае победы на выборах он будет пытаться подтолкнуть Украину и Россию сесть за стол переговоров.
Трамп еще раз повторил, что разработал четкий план завершения войны
Как отметил недавно кандидат в президенты США, у него есть "очень четкий план, как остановить Украину и Россию", а также "идея" о том, что делать с Китаем.
Несмотря на это, Дональд Трамп добавил, что он не будет раскрывать свои замыслы, пока не вернется в Белый дом.
Что важно понимать, он уже долго говорит о существовании определенного "плана" прекращения войны РФ против Украины "за 24 часа".
Владимир Зеленский отметил, что кандидат в американские лидеры от Республиканской партии Дональд Трамп действительно не знает, как остановить войну в Украине, даже "если ему кажется, что он знает, как это сделать".
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