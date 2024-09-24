Трамп сделал скандальное заявление о Зеленском по поводу его визита в США

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского "лучшим продавцом в истории" и снова заговорил о якобы своем плане завершения войны РФ против Украины.

Трамп оскандалился заявлением о Зеленском

Я вижу, что Зеленский здесь. Я думаю, что Зеленский является лучшим продавцом в истории — всякий раз, когда он приезжает в страну, он едет с 60 миллиардами долларов». Дональд Трамп Кандидат в президенты США

Трамп также добавил, что, по его мнению, Владимир Зеленский "сильно хотел, чтобы его оппонентка от Демократической партии Камала Гаррис победила на выборах", и сказал, что в случае победы на выборах он будет пытаться подтолкнуть Украину и Россию сесть за стол переговоров.

Если я выиграю эти выборы, первое, что я сделаю, это позвоню Зеленскому, позвоню президенту Путину и скажу: "Вы должны заключить соглашение, это безумие", — заявил Трамп. Поделиться

Трамп еще раз повторил, что разработал четкий план завершения войны

Как отметил недавно кандидат в президенты США, у него есть "очень четкий план, как остановить Украину и Россию", а также "идея" о том, что делать с Китаем.

Несмотря на это, Дональд Трамп добавил, что он не будет раскрывать свои замыслы, пока не вернется в Белый дом.

Here's my conversation with @realDonaldTrump



It's here on X in full, and is up everywhere else too. Links in comment.



Timestamps:

0:00 - Introduction

1:09 - Psychology of winning and losing

3:51 - Politics is a dirty game

5:28 - Business vs politics

8:04 - War in Ukraine

9:53 -… pic.twitter.com/64pCfH8JPs — Lex Fridman (@lexfridman) September 3, 2024

Но я не могу дать вам эти планы, потому что, если я дам вам эти планы, я не смогу их использовать, они будут очень неудачными. Знаете, частично речь идет о неожиданности, не правда ли? Но они не будут для нас полезны, — добавил Трамп. Поделиться

Что важно понимать, он уже долго говорит о существовании определенного "плана" прекращения войны РФ против Украины "за 24 часа".

Владимир Зеленский отметил, что кандидат в американские лидеры от Республиканской партии Дональд Трамп действительно не знает, как остановить войну в Украине, даже "если ему кажется, что он знает, как это сделать".