РФ стремится обеспечить победу Трампа на выборах из-за использования ИИ — разведка США
Категория
Мир
Дата публикации

РФ стремится обеспечить победу Трампа на выборах из-за использования ИИ — разведка США

РФ стремится обеспечить победу Трампа на выборах из-за использования ИИ — разведка США
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Источник:  Reuters

Кремль создал больше ШИ-контента для влияния на президентские выборы в США, чем любое другое иностранное государство. В частности, это происходит в рамках усилий по поддержке Дональда Трампа.

Главные тезисы

  • РФ активно использует искусственный интеллект для поддержки Трампа и дискредитации Гаррис и Демократической партии
  • Генеративный ИИ создает контент, который выглядит как созданный человеком, что помогает России в влиянии на выборы
  • Российские боты распространяют фейковые видео для дискредитации Камалы Гаррис и изменения публичного мнения
  • Россия изменяет тактику воздействия на политическую ситуацию в США, фокусируясь на распространении дезинформации через соцсети и видео
  • Китай также использует искусственный интеллект, но в отличие от России, преимущественно для формирования своего международного имиджа

Как РФ использует ИИ для влияния на выборы президента в США

Как рассказал пожелавший остаться анонимным представитель Управления директора национальной разведки (ODNI), Россия активно использует искусственный интеллект для продвижения Трампа и дискредитации вице-президента Камалы Гаррис и Демократической партии, в частности из-за теории заговора.

Генеративный ИИ, как пояснил чиновник, создает контент — текст, изображения и видео — которые выглядят как созданные человеком на основе обучения по предварительным данным.

Россия, по словам представителя ODNI, использует ШИ-контент для влияния на выборы больше других стран, хотя точный объем такого контента не называется. Она также имеет лучший опыт и лучше понимает, как работают выборы в США и какие цели выбирать для воздействия.

На вопрос о методах распространения этого контента чиновник упомянул заявление Министерства юстиции от 9 июля, касающееся российской операции, использовавшей аккаунты в соцсетях с усовершенствованными ИИ-функциями для влияния на США и другие страны.

В частности, "российские влиятельные личности" создали видео, в котором женщина обвиняет Камалу Гаррис в бегстве с места аварии. Хотя видео было срежиссировано, а не создано с помощью ИИ, Microsoft обнаружила, что это часть российской дезинформационной кампании.

Китай также использует ШИ-контент, но преимущественно для формирования своего международного имиджа, а не для вмешательства в США.

Российские боты распространяют фейковые видео для дискредитации Камалы Гаррис

Как отмечается в отчете Центра анализа угроз Microsoft (MTAC), в последние несколько месяцев Россия изменила тактику влияния на политическую ситуацию в США, сосредоточившись на кампании Гаррис-Волза, распространяя дезинформационные видео.

Упоминаются две группы троллей — Storm-1516 и новая Storm-1679, которые создали и распространили два видео о Гаррисе, набравших миллионы просмотров.

В первом видео говорится о якобы нападении поклонников Гаррис на участника митинга в поддержку Дональда Трампа. Во втором видео актриса, похожая на Гаррис, изображена, как она сбегает с места ДТП.

Эти видео распространяются от имени сочиненного местного СМИ из Сан-Франциско, созданного за несколько дней до их публикации.

Новая группа троллей Storm-1679 переключила свое внимание с контента об Олимпийских играх в Париже на распространение фейковых видео, дискредитирующих Гаррис. Одно из таких видео, содержащих ложные заявления, собрало более 100 тысяч просмотров в Telegram за несколько часов.

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