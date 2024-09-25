Розвідка США попередила Трампа про ймовірність замаху з боку Ірану

Співробітники американської розвідки попередили кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа про реальні загрози його вбити, які надходять з Ірану.

Трампа попередили про загрози його життю

Як зазначає видання, директор з комунікацій кампанії республіканця Стівен Чунг заявив, що співробітники Управління директора національної розвідки (ODNI) поінформували колишнього президента Дональда Трампа про "реальні й конкретні загрози з боку Ірану”.

Загрози мають на меті його вбивство для дестабілізації ситуації та створення хаосу" у США.

Розвідка встановила, що ці постійні та скоординовані атаки посилилися останніми місяцями, і правоохоронні органи всіх відомств працюють над тим, щоб забезпечити безпеку президента Трампа та не допустити втручання у вибори, — додав Стівен Чунг. Поширити

Представник ODNI підтвердив проведення брифінгу в електронному листі, але відмовився розкривати деталі.

Що відомо про замахи на Трампа

У Вест-Палм-Біч 15 вересня пролунали постріли поблизу поля для гольфу, яке належало республіканцю. Згодом стало відомо про замах на нього.

У Trump International Golf Club повідомили, що кандидат в президенти в порядку, проте утримались від подробиць.

Федеральне бюро розслідувань ідентифікувало підозрюваного у справі про ймовірний замах на життя Трампа. Ним виявився 58-річний Раян Раут, який у минулому мав вісім арештів. Його заарештували та висунули звинувачення у двох злочинах, які пов’язані з використанням зброї.

Раяну Руту висунули обвинувачення у спробі замаху на Дональда Трампа. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, що це був другий замах на Трампа за останні місяці. У липні на одному з мітингів йому прострелили вухо.