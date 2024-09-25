Розвідка США попередила Трампа про ймовірність замаху з боку Ірану

Співробітники американської розвідки попередили кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа про реальні загрози його вбити, які надходять з Ірану.
Головні тези:
- Розвідка США попередила Трампа про реальні загрози замаху від Ірану для дестабілізації ситуації в США.
- Атаки на життя Трампа з постійним зростанням і координацією за останні місяці вимагають посилення заходів безпеки.
- Федеральне бюро розслідувань ідентифікувало підозрюваного у справі замаху на Трампа, яким виявився 58-річний Раян Раут.
- Звинуваченому у спробі замаху загрожує довічне ув'язнення. Цей випадок став другим за останні місяці.
Трампа попередили про загрози його життю
Як зазначає видання, директор з комунікацій кампанії республіканця Стівен Чунг заявив, що співробітники Управління директора національної розвідки (ODNI) поінформували колишнього президента Дональда Трампа про "реальні й конкретні загрози з боку Ірану”.
Загрози мають на меті його вбивство для дестабілізації ситуації та створення хаосу" у США.
Представник ODNI підтвердив проведення брифінгу в електронному листі, але відмовився розкривати деталі.
Що відомо про замахи на Трампа
У Вест-Палм-Біч 15 вересня пролунали постріли поблизу поля для гольфу, яке належало республіканцю. Згодом стало відомо про замах на нього.
У Trump International Golf Club повідомили, що кандидат в президенти в порядку, проте утримались від подробиць.
Федеральне бюро розслідувань ідентифікувало підозрюваного у справі про ймовірний замах на життя Трампа. Ним виявився 58-річний Раян Раут, який у минулому мав вісім арештів. Його заарештували та висунули звинувачення у двох злочинах, які пов’язані з використанням зброї.
Раяну Руту висунули обвинувачення у спробі замаху на Дональда Трампа. Йому загрожує довічне ув'язнення.
Нагадаємо, що це був другий замах на Трампа за останні місяці. У липні на одному з мітингів йому прострелили вухо.
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