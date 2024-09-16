Зеленський відреагував на ймовірну спробу замаху на Трампа

Президент України Володимир Зеленський відреагував на інформацію про ймовірну спробу замаху на кандидата у президенти США Дональда Трампа у Флориді.

Зеленський засудив політичне насильство

Радий дізнатися, що Дональд Трамп у безпеці та не постраждав. Найкращі побажання йому та його родині. Добре, що підозрюваного в спробі замаху швидко затримали. Наш принцип: верховенство права понад усе, і політичному насильству немає місця ніде у світі. Щиро сподіваємося, що всі будуть в безпеці. Володимир Зеленський Президент України

Радий дізнатися, що Дональд Трамп у безпеці та не постраждав. Найкращі побажання йому та його родині. Добре, що підозрюваного в спробі замаху швидко затримали. Наш принцип: верховенство права понад усе, і політичному насильству немає місця ніде у світі. Щиро сподіваємося, що всі… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 16, 2024

Що відомо про ймовірний замах на Трампа 15 вересня

15 вересня неподалік гольф-клубу кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа Trump West Palm Beach у Флориді сталася стрілянина.

Агенти Секретної служби побачили дуло автомату, просунуте крізь огорожу, та відкрили вогонь. Цієї миті Трамп грав у гольф. Кандидат у президенти США жодним чином не постраждав.

Водночас спецслужби, зокрема ФБР, повідомили, що після цієї стрілянини розслідують можливий замах на Трампа.

За даними ЗМІ, Райан Веслі Рут, якого затримали за підозрою в спробі замаху на Дональда Трампа, нібито висловлював у соціальних мережах підтримку Україні та критикував республіканців.

Окрім цього після замаху на Трампа ЗМІ звернули увагу на те, що підозрюваний нібито підтримував Україну, полк "Азов", а також неодноразово відвідував Київ.

Цей інцидент вже стає темою для російської пропаганди. Ворог в подальшому запускатиме низку конспірологічних теорій про "український слід". Звісно ж, все це — брехня. Але інформаційне протистояння — складова війни, — пояснив Коваленко. Поширити

У Міжнародному легіоні ГУР спростували інформацію про те, що Райан Веслі Рут служив в Інтернаціональному легіоні.

Громадянин США Ryan Routh ніколи не служив у Міжнародному легіоні Головного управління розвідки Міністерства оборони України, не має жодного стосунку до підрозділу. Чутки, що ширяться з цього приводу в деяких медіа, не відповідають дійсності, — йдеться в заяві легіону. Поширити