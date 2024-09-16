Зеленський відреагував на ймовірну спробу замаху на Трампа

Президент України Володимир Зеленський відреагував на інформацію про ймовірну спробу замаху на кандидата у президенти США Дональда Трампа у Флориді.
Головні тези:
- Зеленський засудив спробу замаху на Трампа, підкресливши важливість додержання верховенства права.
- Інцидент був швидко зафіксований і підозрюваного затримали, що свідчить про ефективну дію спецслужб
- Ймовірний підозрюваний висловлював підтримку Україні, що може стати причиною для поширення конспірологічних теорій
- Міжнародний легіон ГУР відкидає інформацію про зв'язок підозрюваного зі службою, вказуючи на стрімку появу фейків в медіа.
Зеленський засудив політичне насильство
Радий дізнатися, що Дональд Трамп у безпеці та не постраждав. Найкращі побажання йому та його родині. Добре, що підозрюваного в спробі замаху швидко затримали. Наш принцип: верховенство права понад усе, і політичному насильству немає місця ніде у світі. Щиро сподіваємося, що всі…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 16, 2024
Що відомо про ймовірний замах на Трампа 15 вересня
15 вересня неподалік гольф-клубу кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа Trump West Palm Beach у Флориді сталася стрілянина.
Агенти Секретної служби побачили дуло автомату, просунуте крізь огорожу, та відкрили вогонь. Цієї миті Трамп грав у гольф. Кандидат у президенти США жодним чином не постраждав.
Водночас спецслужби, зокрема ФБР, повідомили, що після цієї стрілянини розслідують можливий замах на Трампа.
За даними ЗМІ, Райан Веслі Рут, якого затримали за підозрою в спробі замаху на Дональда Трампа, нібито висловлював у соціальних мережах підтримку Україні та критикував республіканців.
Окрім цього після замаху на Трампа ЗМІ звернули увагу на те, що підозрюваний нібито підтримував Україну, полк "Азов", а також неодноразово відвідував Київ.
У Міжнародному легіоні ГУР спростували інформацію про те, що Райан Веслі Рут служив в Інтернаціональному легіоні.
Нагадаємо, Трамп дістав поранення вуха під час замаху на нього на передвиборчому мітингу в Пенсільванії 13 липня.
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