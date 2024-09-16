Зеленський відреагував на ймовірну спробу замаху на Трампа
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський відреагував на ймовірну спробу замаху на Трампа

Володимир Зеленський
Зеленський відреагував на ймовірну спробу замаху на Трампа

Президент України Володимир Зеленський відреагував на інформацію про ймовірну спробу замаху на кандидата у президенти США Дональда Трампа у Флориді. 

Головні тези:

  • Зеленський засудив спробу замаху на Трампа, підкресливши важливість додержання верховенства права.
  • Інцидент був швидко зафіксований і підозрюваного затримали, що свідчить про ефективну дію спецслужб
  • Ймовірний підозрюваний висловлював підтримку Україні, що може стати причиною для поширення конспірологічних теорій
  • Міжнародний легіон ГУР відкидає інформацію про зв'язок підозрюваного зі службою, вказуючи на стрімку появу фейків в медіа.

Зеленський засудив політичне насильство

Радий дізнатися, що Дональд Трамп у безпеці та не постраждав. Найкращі побажання йому та його родині. Добре, що підозрюваного в спробі замаху швидко затримали. Наш принцип: верховенство права понад усе, і політичному насильству немає місця ніде у світі. Щиро сподіваємося, що всі будуть в безпеці.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Що відомо про ймовірний замах на Трампа 15 вересня

15 вересня неподалік гольф-клубу кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа Trump West Palm Beach у Флориді сталася стрілянина.

Агенти Секретної служби побачили дуло автомату, просунуте крізь огорожу, та відкрили вогонь. Цієї миті Трамп грав у гольф. Кандидат у президенти США жодним чином не постраждав.

Водночас спецслужби, зокрема ФБР, повідомили, що після цієї стрілянини розслідують можливий замах на Трампа.

За даними ЗМІ, Райан Веслі Рут, якого затримали за підозрою в спробі замаху на Дональда Трампа, нібито висловлював у соціальних мережах підтримку Україні та критикував республіканців.

Окрім цього після замаху на Трампа ЗМІ звернули увагу на те, що підозрюваний нібито підтримував Україну, полк "Азов", а також неодноразово відвідував Київ.

Цей інцидент вже стає темою для російської пропаганди. Ворог в подальшому запускатиме низку конспірологічних теорій про "український слід". Звісно ж, все це — брехня. Але інформаційне протистояння — складова війни, — пояснив Коваленко.

У Міжнародному легіоні ГУР спростували інформацію про те, що Райан Веслі Рут служив в Інтернаціональному легіоні.

Громадянин США Ryan Routh ніколи не служив у Міжнародному легіоні Головного управління розвідки Міністерства оборони України, не має жодного стосунку до підрозділу. Чутки, що ширяться з цього приводу в деяких медіа, не відповідають дійсності, — йдеться в заяві легіону.

Нагадаємо, Трамп дістав поранення вуха під час замаху на нього на передвиборчому мітингу в Пенсільванії 13 липня.

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Підозрюваний у замаху на Трампа Райан Рут ніколи не служив у Міжнародному легіоні ГУР — заява

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