Підозрюваний у замаху на Трампа Райан Рут ніколи не служив у Міжнародному легіоні ГУР — заява

У Міжнародному легіоні ГУР спростували інформацію про те, що Райан Веслі Рут, якого затримали за підозрою в спробі замаху на Дональда Трампа, служив в Інтернаціональному легіоні.

Райан Рут не має відношення до Міжнародного легіону ГУР

Громадянин США Ryan Routh ніколи не служив у Міжнародному легіоні Головного управління розвідки Міністерства оборони України, не має жодного стосунку до підрозділу. Чутки, що ширяться з цього приводу в деяких медіа, не відповідають дійсності, — йдеться в заяві легіону. Поширити

Фото — facebook.com

Кремль використає ймовірний замах на Трампа проти України

Як зазначає керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, після замаху на Трампа ЗМІ звернули увагу на те, що підозрюваний підтримував Україну, полк "Азов", а також неодноразово відвідував Київ.

Зокрема його також пов'язують з організацією, яка займалась постачаннями зброї до України та Тайваню.

Цей інцидент вже стає темою для російської пропаганди. Ворог в подальшому запускатиме низку конспірологічних теорій про "український слід". Звісно ж, все це — брехня. Але інформаційне протистояння — складова війни, — пояснив Коваленко. Поширити

За даними ЗМІ, Райан Веслі Рут, якого затримали за підозрою в спробі замаху на Дональда Трампа, нібито висловлював у соціальних мережах підтримку Україні та критикував республіканців.

Рут також активно нібито критикував Трампа в соцмережах і підтримував демократів. У 2002 році його заарештували після зупинки поліцією, коли він нібито потягнувся за вогнепальною зброєю. Крім того, його звинувачували у несплаті податків.

Нагадаємо, 15 вересня неподалік гольф-клубу кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа Trump West Palm Beach у Флориді сталася стрілянина.

Агенти Секретної служби побачили дуло автомату, просунуте крізь огорожу, та відкрили вогонь. Цієї миті Трамп грав у гольф. Кандидат у президенти США жодним чином не постраждав.