У Міжнародному легіоні ГУР спростували інформацію про те, що Райан Веслі Рут, якого затримали за підозрою в спробі замаху на Дональда Трампа, служив в Інтернаціональному легіоні.
Головні тези:
- Райан Рут ніколи не був частиною Міжнародного легіону ГУР, як стверджувалося у деяких медіа.
- Замах на Трампа може бути використаний Кремлем для поширення пропаганди проти України.
- Підозрюваний нібито підтримував Україну та критикував республіканців у соціальних мережах.
- Райан Рут має історію зі звинуваченнями у несплаті податків та затриманнями через зброю.
- Стрілянина поблизу гольф-клубу Трампа не зачепила кандидата у президента США.
Райан Рут не має відношення до Міжнародного легіону ГУР
Кремль використає ймовірний замах на Трампа проти України
Як зазначає керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, після замаху на Трампа ЗМІ звернули увагу на те, що підозрюваний підтримував Україну, полк "Азов", а також неодноразово відвідував Київ.
Зокрема його також пов'язують з організацією, яка займалась постачаннями зброї до України та Тайваню.
За даними ЗМІ, Райан Веслі Рут, якого затримали за підозрою в спробі замаху на Дональда Трампа, нібито висловлював у соціальних мережах підтримку Україні та критикував республіканців.
Рут також активно нібито критикував Трампа в соцмережах і підтримував демократів. У 2002 році його заарештували після зупинки поліцією, коли він нібито потягнувся за вогнепальною зброєю. Крім того, його звинувачували у несплаті податків.
Нагадаємо, 15 вересня неподалік гольф-клубу кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа Trump West Palm Beach у Флориді сталася стрілянина.
Агенти Секретної служби побачили дуло автомату, просунуте крізь огорожу, та відкрили вогонь. Цієї миті Трамп грав у гольф. Кандидат у президенти США жодним чином не постраждав.
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