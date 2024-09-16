В Международном легионе ГУР опровергли информацию о том, что Райан Уэсли Рут, задержанный по подозрению в попытке покушения на Дональда Трампа, служил в Интернациональном легионе.
Главные тезисы
- Подозреваемый в покушении на Трампа Райан Рут никогда не служил в Международном легионе ГУР, опровергло заявление легиона.
- СМИ обращают внимание на связи подозреваемого с Украиной, полком “Азов” и поставками оружия, что ставит его в центр внимания пропагандистов.
- Инцидент становится предметом для российской пропаганды, которая запускает конспирологические теории об “украинском следе”, но это ложь.
Райан Рут не имеет отношения к Международному легиону ГУР
Кремль использует вероятное покушение на Трампа против Украины
Как отмечает руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, после покушения на Трампа СМИ обратили внимание, что подозреваемый поддерживал Украину, полк "Азов", а также неоднократно посещал Киев.
В частности, его также связывают с организацией, которая занималась поставками оружия в Украину и Тайвань.
По данным СМИ, Райан Уэсли Рут, задержанный по подозрению в попытке покушения на Дональда Трампа, якобы выражал в социальных сетях поддержку Украины и критиковал республиканцев.
Руфь также активно якобы критиковал Трампа в соцсетях и поддерживал демократов. В 2002 году его арестовали после остановки полицией, когда он якобы потянулся за огнестрельным оружием. Кроме того, его обвиняли в неуплате налогов.
Напомним, 15 сентября неподалеку от гольф-клуба кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа Trump West Palm Beach во Флориде произошла стрельба.
Агенты Секретной службы увидели дуло автомата, продвинутое через ограждение, и открыли огонь. В этот момент Трамп играл в гольф. Кандидат в президенты США никоим образом не пострадал.
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