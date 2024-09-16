Подозреваемый в покушении на Трампа Райан Рут никогда не служил в Международном легионе ГУР — заявление
Категория
Украина
Дата публикации

Подозреваемый в покушении на Трампа Райан Рут никогда не служил в Международном легионе ГУР — заявление

ГУР
Подозреваемый в покушении на Трампа Райан Рут никогда не служил в Международном легионе ГУР — заявление
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В Международном легионе ГУР опровергли информацию о том, что Райан Уэсли Рут, задержанный по подозрению в попытке покушения на Дональда Трампа, служил в Интернациональном легионе.

Главные тезисы

  • Подозреваемый в покушении на Трампа Райан Рут никогда не служил в Международном легионе ГУР, опровергло заявление легиона.
  • СМИ обращают внимание на связи подозреваемого с Украиной, полком “Азов” и поставками оружия, что ставит его в центр внимания пропагандистов.
  • Инцидент становится предметом для российской пропаганды, которая запускает конспирологические теории об “украинском следе”, но это ложь.

Райан Рут не имеет отношения к Международному легиону ГУР

Гражданин США Ryan Routh никогда не служил в Международном легионе Главного управления разведки Министерства обороны Украины, не имеет никакого отношения к подразделению. Слухи, которые ходят по этому поводу в некоторых медиа, не соответствуют действительности, — говорится в заявлении легиона.

Фото — facebook.com

Кремль использует вероятное покушение на Трампа против Украины

Как отмечает руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, после покушения на Трампа СМИ обратили внимание, что подозреваемый поддерживал Украину, полк "Азов", а также неоднократно посещал Киев.

В частности, его также связывают с организацией, которая занималась поставками оружия в Украину и Тайвань.

Этот инцидент становится темой для российской пропаганды. Враг в дальнейшем будет запускать ряд конспирологических теорий об "украинском следе" . Конечно, все это ложь. Но информационное противостояние — составляющая войны, — объяснил Коваленко.

По данным СМИ, Райан Уэсли Рут, задержанный по подозрению в попытке покушения на Дональда Трампа, якобы выражал в социальных сетях поддержку Украины и критиковал республиканцев.

Руфь также активно якобы критиковал Трампа в соцсетях и поддерживал демократов. В 2002 году его арестовали после остановки полицией, когда он якобы потянулся за огнестрельным оружием. Кроме того, его обвиняли в неуплате налогов.

Напомним, 15 сентября неподалеку от гольф-клуба кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа Trump West Palm Beach во Флориде произошла стрельба.

Агенты Секретной службы увидели дуло автомата, продвинутое через ограждение, и открыли огонь. В этот момент Трамп играл в гольф. Кандидат в президенты США никоим образом не пострадал.

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