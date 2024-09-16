Кремль использует новое покушение на Трампа для пропаганды против Украины

Россия будет использовать вероятное покушение на Дональда Трампа для пропаганды против Украины. В частности, Кремль будет запускать версии, связанные с "украинским следом".

Как Кремль использует вероятное покушение на Трампа против Украины

Как отмечает руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, после покушения на Трампа СМИ обратили внимание, что подозреваемый поддерживал Украину, полк "Азов", а также неоднократно посещал Киев.

В частности, его также связывают с организацией, которая занималась поставками оружия в Украину и Тайвань.

Этот инцидент становится темой для российской пропаганды. Враг в дальнейшем будет запускать ряд конспирологических теорий об "украинском следе" . Конечно, все это ложь. Но информационное противостояние — составляющая войны, — объяснил Коваленко. Поделиться

Что известно о вероятном покушении на Трампа 15 сентября

15 сентября неподалеку от гольф-клуба кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа Trump West Palm Beach во Флориде произошла стрельба.

Агенты Секретной службы увидели дуло автомата, продвинутое через ограждение, и открыли огонь. В этот момент Трамп играл в гольф. Кандидат в президенты США никоим образом не пострадал.

В то же время спецслужбы, в частности ФБР, сообщили, что после этой стрельбы расследуют возможное покушение на Трампа.

Президент США Джо Байден высоко оценил работу Секретной службы и правоохранительных органов после инцидента, заявив, что почувствовал "облегчение", услышав, что Трамп не пострадал.

По данным СМИ, Райан Уэсли Рут, задержанный по подозрению в попытке покушения на Дональда Трампа, выражал в социальных сетях поддержку Украины и критиковал республиканцев.

Руфь также активно критиковал Трампа в соцсетях и поддерживал демократов. В 2002 году его арестовали после остановки полицией, когда он якобы потянулся за огнестрельным оружием. Кроме того, его обвиняли в неуплате налогов.