Кремль использует новое покушение на Трампа для пропаганды против Украины

Россия будет использовать вероятное покушение на Дональда Трампа для пропаганды против Украины. В частности, Кремль будет запускать версии, связанные с "украинским следом".
Главные тезисы
- Кремль манипулирует вероятным покушением на Трампа, выдвигая теории об “украинском следе”, чтобы дискредитировать Украину.
- Руководитель Центра противодействия дезинформации рассказывает, как инцидент стал поводом для российской пропаганды и конспирологических теорий.
- Подозреваемый в покушении высказывал поддержку Украины и критиковал Трампа, что стало поводом для интереса со стороны спецслужб.
- Инцидент с покушением на Трампа становится объектом информационной войны, демонстрируя важность противостояния дезинформации и манипуляций.
Как Кремль использует вероятное покушение на Трампа против Украины
Как отмечает руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, после покушения на Трампа СМИ обратили внимание, что подозреваемый поддерживал Украину, полк "Азов", а также неоднократно посещал Киев.
В частности, его также связывают с организацией, которая занималась поставками оружия в Украину и Тайвань.
Что известно о вероятном покушении на Трампа 15 сентября
15 сентября неподалеку от гольф-клуба кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа Trump West Palm Beach во Флориде произошла стрельба.
Агенты Секретной службы увидели дуло автомата, продвинутое через ограждение, и открыли огонь. В этот момент Трамп играл в гольф. Кандидат в президенты США никоим образом не пострадал.
В то же время спецслужбы, в частности ФБР, сообщили, что после этой стрельбы расследуют возможное покушение на Трампа.
Президент США Джо Байден высоко оценил работу Секретной службы и правоохранительных органов после инцидента, заявив, что почувствовал "облегчение", услышав, что Трамп не пострадал.
По данным СМИ, Райан Уэсли Рут, задержанный по подозрению в попытке покушения на Дональда Трампа, выражал в социальных сетях поддержку Украины и критиковал республиканцев.
Руфь также активно критиковал Трампа в соцсетях и поддерживал демократов. В 2002 году его арестовали после остановки полицией, когда он якобы потянулся за огнестрельным оружием. Кроме того, его обвиняли в неуплате налогов.
Напомним, Трамп получил ранение уха во время покушения на него на предвыборном митинге в Пенсильвании 13 июля.
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