Кремль использует новое покушение на Трампа для пропаганды против Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Кремль использует новое покушение на Трампа для пропаганды против Украины

ЦПД
Кремль использует новое покушение на Трампа для пропаганды против Украины
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Россия будет использовать вероятное покушение на Дональда Трампа для пропаганды против Украины. В частности, Кремль будет запускать версии, связанные с "украинским следом".

Главные тезисы

  • Кремль манипулирует вероятным покушением на Трампа, выдвигая теории об “украинском следе”, чтобы дискредитировать Украину.
  • Руководитель Центра противодействия дезинформации рассказывает, как инцидент стал поводом для российской пропаганды и конспирологических теорий.
  • Подозреваемый в покушении высказывал поддержку Украины и критиковал Трампа, что стало поводом для интереса со стороны спецслужб.
  • Инцидент с покушением на Трампа становится объектом информационной войны, демонстрируя важность противостояния дезинформации и манипуляций.

Как Кремль использует вероятное покушение на Трампа против Украины

Как отмечает руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, после покушения на Трампа СМИ обратили внимание, что подозреваемый поддерживал Украину, полк "Азов", а также неоднократно посещал Киев.

В частности, его также связывают с организацией, которая занималась поставками оружия в Украину и Тайвань.

Этот инцидент становится темой для российской пропаганды. Враг в дальнейшем будет запускать ряд конспирологических теорий об "украинском следе" . Конечно, все это ложь. Но информационное противостояние — составляющая войны, — объяснил Коваленко.

Что известно о вероятном покушении на Трампа 15 сентября

15 сентября неподалеку от гольф-клуба кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа Trump West Palm Beach во Флориде произошла стрельба.

Агенты Секретной службы увидели дуло автомата, продвинутое через ограждение, и открыли огонь. В этот момент Трамп играл в гольф. Кандидат в президенты США никоим образом не пострадал.

В то же время спецслужбы, в частности ФБР, сообщили, что после этой стрельбы расследуют возможное покушение на Трампа.

Президент США Джо Байден высоко оценил работу Секретной службы и правоохранительных органов после инцидента, заявив, что почувствовал "облегчение", услышав, что Трамп не пострадал.

По данным СМИ, Райан Уэсли Рут, задержанный по подозрению в попытке покушения на Дональда Трампа, выражал в социальных сетях поддержку Украины и критиковал республиканцев.

Руфь также активно критиковал Трампа в соцсетях и поддерживал демократов. В 2002 году его арестовали после остановки полицией, когда он якобы потянулся за огнестрельным оружием. Кроме того, его обвиняли в неуплате налогов.

Напомним, Трамп получил ранение уха во время покушения на него на предвыборном митинге в Пенсильвании 13 июля.

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