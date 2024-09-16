Кремль використає новий замах на Трампа для пропаганди проти України
Категорія
Україна
Дата публікації

Кремль використає новий замах на Трампа для пропаганди проти України

Центр протидії дезінформації
Кремль використає новий замах на Трампа для пропаганди проти України

Росія буде використовувати ймовірний замах на Дональда Трампа для пропаганди проти України. Зокрема Кремль запускатиме версії повʼязані з “українським слідом”.

Головні тези:

  • Кремль використовує потенційний замах на Трампа для поширення дезінформації проти України.
  • Російська пропаганда запускає конспірологічні теорії про “український слід” у спробі дезавуювати Україну.
  • Інцидент з можливим замахом на Трампа спричинив напруження в інформаційному просторі та став об'єктом російського маніпулювання.
  • Райан Веслі Рут, підозрюваний у спробі замаху на Трампа, нібито підтримував Україну та критикував республіканців, що створює підґрунтя для російської пропаганди.

Як Кремль використає ймовірний замах на Трампа проти України

Як зазначає керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, після замаху на Трампа ЗМІ звернули увагу на те, що підозрюваний підтримував Україну, полк "Азов", а також неодноразово відвідував Київ.

Зокрема його також пов'язують з організацією, яка займалась постачаннями зброї до України та Тайваню.

Цей інцидент вже стає темою для російської пропаганди. Ворог в подальшому запускатиме низку конспірологічних теорій про "український слід". Звісно ж, все це — брехня. Але інформаційне протистояння — складова війни, — пояснив Коваленко.

Що відомо про ймовірний замах на Трампа 15 вересня

15 вересня неподалік гольф-клубу кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа Trump West Palm Beach у Флориді сталася стрілянина.

Агенти Секретної служби побачили дуло автомату, просунуте крізь огорожу, та відкрили вогонь. Цієї миті Трамп грав у гольф. Кандидат у президенти США жодним чином не постраждав.

Водночас спецслужби, зокрема ФБР, повідомили, що після цієї стрілянини розслідують можливий замах на Трампа.

Президент США Джо Байден високо оцінив роботу Секретної служби та правоохоронних органів після цього інциденту, заявивши, що відчув "полегшення", почувши, що Трамп не постраждав.

За даними ЗМІ, Райан Веслі Рут, якого затримали за підозрою в спробі замаху на Дональда Трампа, висловлював у соціальних мережах підтримку Україні та критикував республіканців.

Рут також активно критикував Трампа в соцмережах і підтримував демократів. У 2002 році його заарештували після зупинки поліцією, коли він нібито потягнувся за вогнепальною зброєю. Крім того, його звинувачували у несплаті податків.

Нагадаємо, Трамп дістав поранення вуха під час замаху на нього на передвиборчому мітингу в Пенсільванії 13 липня.

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