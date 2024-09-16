Зеленский отреагировал на вероятную попытку покушения на Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на информацию о вероятной попытке покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа во Флориде.
Главные тезисы
- Президент Украины Владимир Зеленский выразил негодование по поводу вероятной попытки покушения на Дональда Трампа во Флориде.
- Подозреваемого в покушении на Трампа, Райана Уэсли Рута, быстро задержали спецслужбы, и ведется расследование этого инцидента.
- Информационное противостояние вокруг покушения стало темой для российской пропаганды, запускающей конспирологические теории об “украинском следе”.
- Международный легион ГУР опроверг заявления о том, что Райан Уэсли Рут служил в их подразделении, отметив, что информация не соответствует действительности.
Зеленский осудил политическое насилие
Радий дізнатися, що Дональд Трамп у безпеці та не постраждав. Найкращі побажання йому та його родині. Добре, що підозрюваного в спробі замаху швидко затримали. Наш принцип: верховенство права понад усе, і політичному насильству немає місця ніде у світі. Щиро сподіваємося, що всі…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 16, 2024
Что известно о вероятном покушении на Трампа 15 сентября
15 сентября неподалеку от гольф-клуба кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа Trump West Palm Beach во Флориде произошла стрельба.
Агенты Секретной службы увидели дуло автомата, продвинутое через ограждение, и открыли огонь. В этот момент Трамп играл в гольф. Кандидат в президенты США никоим образом не пострадал.
В то же время спецслужбы, в частности ФБР, сообщили, что после этой стрельбы расследуют возможное покушение на Трампа.
По данным СМИ, Райан Уэсли Рут, задержанный по подозрению в попытке покушения на Дональда Трампа, якобы выражал в социальных сетях поддержку Украины и критиковал республиканцев.
Кроме этого, после покушения на Трампа СМИ обратили внимание на то, что подозреваемый якобы поддерживал Украину, полк "Азов", а также неоднократно посещал Киев.
В Международном легионе ГУР опровергли информацию о том, что Райан Уэсли Рут служил в Интернациональном легионе.
Напомним, Трамп получил ранение уха во время покушения на него на предвыборном митинге в Пенсильвании 13 июля.
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