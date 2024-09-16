Зеленский отреагировал на вероятную попытку покушения на Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на информацию о вероятной попытке покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа во Флориде.

Зеленский осудил политическое насилие

Рад узнать, что Дональд Трамп в безопасности и не пострадал. Лучшие пожелания ему и его семье. Благо подозреваемого в попытке покушения быстро задержали. Наш принцип: верховенство права превыше всего, и политическому насилию нет места нигде в мире. Искренне надеемся, что все будут в безопасности. Владимир Зеленский Президент Украины

Радий дізнатися, що Дональд Трамп у безпеці та не постраждав. Найкращі побажання йому та його родині. Добре, що підозрюваного в спробі замаху швидко затримали. Наш принцип: верховенство права понад усе, і політичному насильству немає місця ніде у світі. Щиро сподіваємося, що всі… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 16, 2024

Что известно о вероятном покушении на Трампа 15 сентября

15 сентября неподалеку от гольф-клуба кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа Trump West Palm Beach во Флориде произошла стрельба.

Агенты Секретной службы увидели дуло автомата, продвинутое через ограждение, и открыли огонь. В этот момент Трамп играл в гольф. Кандидат в президенты США никоим образом не пострадал.

В то же время спецслужбы, в частности ФБР, сообщили, что после этой стрельбы расследуют возможное покушение на Трампа.

По данным СМИ, Райан Уэсли Рут, задержанный по подозрению в попытке покушения на Дональда Трампа, якобы выражал в социальных сетях поддержку Украины и критиковал республиканцев.

Кроме этого, после покушения на Трампа СМИ обратили внимание на то, что подозреваемый якобы поддерживал Украину, полк "Азов", а также неоднократно посещал Киев.

Этот инцидент становится темой для российской пропаганды. Враг в дальнейшем будет запускать ряд конспирологических теорий об "украинском следе" . Конечно, все это ложь. Но информационное противостояние — составляющая войны, — объяснил Коваленко. Поделиться

В Международном легионе ГУР опровергли информацию о том, что Райан Уэсли Рут служил в Интернациональном легионе.

Гражданин США Ryan Routh никогда не служил в Международном легионе Главного управления разведки Министерства обороны Украины, не имеет никакого отношения к подразделению. Слухи, которые ходят по этому поводу в некоторых медиа, не соответствуют действительности, — говорится в заявлении легиона. Поделиться