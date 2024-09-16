Зеленский отреагировал на вероятную попытку покушения на Трампа
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский отреагировал на вероятную попытку покушения на Трампа

Владимир Зеленский
Зеленский отреагировал на вероятную попытку покушения на Трампа
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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на информацию о вероятной попытке покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа во Флориде.

Главные тезисы

  • Президент Украины Владимир Зеленский выразил негодование по поводу вероятной попытки покушения на Дональда Трампа во Флориде.
  • Подозреваемого в покушении на Трампа, Райана Уэсли Рута, быстро задержали спецслужбы, и ведется расследование этого инцидента.
  • Информационное противостояние вокруг покушения стало темой для российской пропаганды, запускающей конспирологические теории об “украинском следе”.
  • Международный легион ГУР опроверг заявления о том, что Райан Уэсли Рут служил в их подразделении, отметив, что информация не соответствует действительности.

Зеленский осудил политическое насилие

Рад узнать, что Дональд Трамп в безопасности и не пострадал. Лучшие пожелания ему и его семье. Благо подозреваемого в попытке покушения быстро задержали. Наш принцип: верховенство права превыше всего, и политическому насилию нет места нигде в мире. Искренне надеемся, что все будут в безопасности.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Что известно о вероятном покушении на Трампа 15 сентября

15 сентября неподалеку от гольф-клуба кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа Trump West Palm Beach во Флориде произошла стрельба.

Агенты Секретной службы увидели дуло автомата, продвинутое через ограждение, и открыли огонь. В этот момент Трамп играл в гольф. Кандидат в президенты США никоим образом не пострадал.

В то же время спецслужбы, в частности ФБР, сообщили, что после этой стрельбы расследуют возможное покушение на Трампа.

По данным СМИ, Райан Уэсли Рут, задержанный по подозрению в попытке покушения на Дональда Трампа, якобы выражал в социальных сетях поддержку Украины и критиковал республиканцев.

Кроме этого, после покушения на Трампа СМИ обратили внимание на то, что подозреваемый якобы поддерживал Украину, полк "Азов", а также неоднократно посещал Киев.

Этот инцидент становится темой для российской пропаганды. Враг в дальнейшем будет запускать ряд конспирологических теорий об "украинском следе" . Конечно, все это ложь. Но информационное противостояние — составляющая войны, — объяснил Коваленко.

В Международном легионе ГУР опровергли информацию о том, что Райан Уэсли Рут служил в Интернациональном легионе.

Гражданин США Ryan Routh никогда не служил в Международном легионе Главного управления разведки Министерства обороны Украины, не имеет никакого отношения к подразделению. Слухи, которые ходят по этому поводу в некоторых медиа, не соответствуют действительности, — говорится в заявлении легиона.

Напомним, Трамп получил ранение уха во время покушения на него на предвыборном митинге в Пенсильвании 13 июля.

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