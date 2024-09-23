Замах на Трампа. Підозрюваний закликав «закінчити його справу» за винагороду

Раян Веслі Раут, підозрюваний у замаху на кандидата в президенти США Дональда Трампа, пропонував іншим «закінчити його справу» за винагороду у 150 тис дол. Про це йдеться у листі, який правоохоронцям передав свідок.

Раут закликав «довести його справу до кінця» і вбити Трампа

Подробиці стали відомі з листа, який підозрюваний нібито залишив у свого знайомого.

Свідок розповів, що Раут приніс йому ящик декілька місяців тому. Всередині були будівельні інструменти, лист та чотири телефони.

У мережі поширили фото листа, нібито написаного Раутом. Він повідомляв, чому хоче вбити Трампа та що готовий дати 150 тис дол людині, яка «закінчить його справу».

У листі Раут підтверджує, що скоїть замах на республіканця.

Підозрюваний обіцяв велику суму за вбивство Трампа

Я старався та докладав усіх зусиль, на що здатен. Тепер вам належить закінчити роботу, і я запропоную 150 тис дол тому, хто зможе її виконати. Поширити

Підозрюваний вказав також мотив, а саме те, що «Трамп розірвав стосунки з Іраном як дитина». Нібито саме через це «Близький Схід розпався».

Слідству вдалось встановити, що Раут за декілька днів приїхав у містечко, де республіканець має поле для гольфу. У підозрюваного також знайшли перелік локацій, де політик планував виступити перед виборцями.

Лист додали до матеріалів справи 23 вересня. Суд врахує нові докази, коли обиратиме запобіжний засіб для Раута.

Замах на Трампа

У Вест-Палм-Біч 15 вересня пролунали постріли поблизу поля для гольфу, яке належало республіканцю. Згодом стало відомо про замах на нього.

У Trump International Golf Club повідомили, що кандидат в президенти в порядку, проте утримались від подробиць.

Пізніше стало відомо про затримання 58-річного чоловіка. Його заарештували та висунули звинувачення у двох злочинах, які пов’язані з використанням зброї.

Нагадаємо, що це був другий замах на Трампа за останні місяці. У липні на одному з мітингів йому прострелили вухо.