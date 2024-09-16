Трамп назвав неочікувану причину замаху на своє життя

Експрезидент США Дональд Трамп розкритикував президента Джо Байдена і віцепрезидентку Камалу Гарріс за "вкрай провокаційні висловлювання", через які, на його думку, на нього було скоєно замах 15 вересня.
Головні тези:
- Трамп заявив, що замах на нього був спровокований висловлюваннями Байдена та Гарріс.
- Політичні лідери висловили обурення щодо насильства та закликали до запобігання подібним інцидентам у майбутньому.
- Експрезидент США вважає, що нібито його опоненти представляють справжню загрозу для демократії через свою риторику та судові позови.
- Камала Гарріс наголосила, що політичне насилля є недопустимим, та закликала до обережності після замаху на Трампа.
- Президент Байден висловив полегшення від того, що Трамп не постраждав, і високо оцінив роботу правоохоронних органів у даній ситуації.
Трамп знайшов політичну причину замаху на себе
Як стверджує Трамп, потенційний нападник "повірив у риторику Байдена і Гарріса і діяв відповідно до неї".
У виданні зауважили, що Трамп не надав доказів своїм заявам, підкресливши, що експрезидент, ймовірно, "планує скористатися останнім драматичним поворотом в одній з найбільш хаотичних президентських кампаній в сучасній політичній історії".
Крім того, Трамп звинуватив демократів у тому, що вони представляють його як "загрозу для демократії", заявивши при цьому, що "справжньою загрозою" є Гарріс і Байден.
Замах на Трампа: реакція політиків
Віцепрезидентка Камала Гарріс заявила, що вона "стурбована" і засуджує "політичне насильство" після ймовірного замаху на колишнього президента Дональда Трампа 15 вересня.
Я глибоко стривожена можливим замахом на колишнього президента Трампа. Поки збираються факти, я ясно заявляю: політичне насильство неприпустиме. Ми всі повинні працювати над тим, щоб цей інцидент не спровокував подальше насильство.
Президент США Джо Байден високо оцінив роботу Секретної служби та правоохоронних органів після цього інциденту, заявивши, що відчув "полегшення", почувши, що Трамп не постраждав.
Нагадаємо, 15 вересня неподалік гольф-клубу кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа Trump West Palm Beach у Флориді сталася стрілянина.
За даними ЗМІ, Райан Веслі Рут, якого затримали за підозрою в спробі замаху на Дональда Трампа, висловлював у соціальних мережах підтримку Україні та критикував республіканців.
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