Трамп назвал неожиданную причину покушения на свою жизнь

Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал президента Джо Байдена и вице-президентку Камалу Гаррис за "крайне провокационные высказывания", из-за которых, по его мнению, на него было совершено покушение 15 сентября.

Трамп нашел политическую причину покушения на себя

Как утверждает Трамп, потенциальный нападающий "поверил в риторику Байдена и Гарриса и действовал в соответствии с ней".

Из-за их риторики в меня стреляют, тогда как я — тот, кто собирается спасти страну, а они — разрушающие страну — как изнутри, так и снаружи. Дональд Трамп Экс-президент США

В издании отметили, что Трамп не представил доказательств своим заявлениям, подчеркнув, что экс-президент, вероятно, "планирует воспользоваться последним драматическим поворотом в одной из самых хаотических президентских кампаний в современной политической истории".

Кроме того, Трамп обвинил демократов в том, что они представляют его как "угрозу демократии", заявив при этом, что "настоящей угрозой" являются Гаррис и Байден.

Они делают это с помощью комбинации риторики и судебных тяжб, в которые они меня заворачивают. Это те вещи, к которым прислушиваются опасные дураки, как тот стрелок. Поделиться

Покушение на Трампа: реакция политиков

Вице-президент Камала Гаррис заявила, что она "обеспокоена" и осуждает "политическое насилие" после вероятного покушения на бывшего президента Дональда Трампа 15 сентября.

Я глубоко встревожена возможным покушением на бывшего президента Трампа. Пока собираются факты, я ясно заявляю: политическое насилие недопустимо. Мы все должны работать над тем, чтобы этот инцидент не спровоцировал дальнейшее насилие.

Президент США Джо Байден высоко оценил работу Секретной службы и правоохранительных органов после инцидента, заявив, что почувствовал "облегчение", услышав, что Трамп не пострадал.

Напомним, 15 сентября неподалеку от гольф-клуба кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа Trump West Palm Beach во Флориде произошла стрельба.

По данным СМИ, Райан Уэсли Рут, задержанный по подозрению в попытке покушения на Дональда Трампа, выражал в социальных сетях поддержку Украины и критиковал республиканцев.