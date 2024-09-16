Трамп назвал неожиданную причину покушения на свою жизнь

Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал президента Джо Байдена и вице-президентку Камалу Гаррис за "крайне провокационные высказывания", из-за которых, по его мнению, на него было совершено покушение 15 сентября.
Главные тезисы
- Дональд Трамп обвинил президента и вице-президента США в провокационных высказываниях, которые, по его мнению, спровоцировали покушение на него.
- Трамп утверждает, что политические оппоненты будто бы представляют угрозу демократии из-за своей риторики и судебных исков.
- Вице-президентка Камала Гаррис осудила политическое насилие и призвала к предотвращению подобных инцидентов в будущем.
- Президент Джо Байден оценил работу правоохранительных органов после покушения на Трампа, выражая облегчение от того, что экс-президент не пострадал.
- Эксперты отмечают, что Трамп не предоставил доказательств своим заявлениям, намекая на возможное использование ситуации в своих политических целях.
Трамп нашел политическую причину покушения на себя
Как утверждает Трамп, потенциальный нападающий "поверил в риторику Байдена и Гарриса и действовал в соответствии с ней".
В издании отметили, что Трамп не представил доказательств своим заявлениям, подчеркнув, что экс-президент, вероятно, "планирует воспользоваться последним драматическим поворотом в одной из самых хаотических президентских кампаний в современной политической истории".
Кроме того, Трамп обвинил демократов в том, что они представляют его как "угрозу демократии", заявив при этом, что "настоящей угрозой" являются Гаррис и Байден.
Покушение на Трампа: реакция политиков
Вице-президент Камала Гаррис заявила, что она "обеспокоена" и осуждает "политическое насилие" после вероятного покушения на бывшего президента Дональда Трампа 15 сентября.
Я глубоко встревожена возможным покушением на бывшего президента Трампа. Пока собираются факты, я ясно заявляю: политическое насилие недопустимо. Мы все должны работать над тем, чтобы этот инцидент не спровоцировал дальнейшее насилие.
Президент США Джо Байден высоко оценил работу Секретной службы и правоохранительных органов после инцидента, заявив, что почувствовал "облегчение", услышав, что Трамп не пострадал.
Напомним, 15 сентября неподалеку от гольф-клуба кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа Trump West Palm Beach во Флориде произошла стрельба.
По данным СМИ, Райан Уэсли Рут, задержанный по подозрению в попытке покушения на Дональда Трампа, выражал в социальных сетях поддержку Украины и критиковал республиканцев.
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