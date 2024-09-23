Покушение на Трампа. Подозреваемый призвал «окончить его дело» за вознаграждение
Категория
Мир
Дата публикации

Покушение на Трампа. Подозреваемый призвал «окончить его дело» за вознаграждение

Трамп
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Источник:  Politico

Райан Уэсли Раут, подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа, предлагал другим «окончить его дело» за вознаграждение в 150 тыс долл. Об этом говорится в письме, которое правоохранителям передал свидетель.

Главные тезисы

  • Подозреваемый в покушении на Дональда Трампа призвал других лиц окончить его дело.
  • В письме Раут признается, что планирует убить республиканца.
  • Подозреваемый в покушении на Трампа просит довести его дело до конца за вознаграждение в 150 тыс долл.

Раут призвал «довести его дело до конца» и убить Трампа

Подробности стали известны из письма, которое подозреваемый якобы оставил у своего знакомого.

Свидетель рассказал, что Раут принес ему ящик несколько месяцев назад. Внутри были строительные инструменты, письмо и четыре телефона.

В сети распространили фото письма, якобы написанного Раутом. Он сообщал, почему хочет убить Трампа и что готов дать 150 тыс долл человеку, который «окончит его дело».

В письме Раут подтверждает, что покушается на республиканца.

Подозреваемый обещал большую сумму за убийство Трампа

Я старался и прилагал все усилия, на что способен. Теперь вам предстоит закончить работу, и я предложу 150 тыс долл тому, кто сможет ее выполнить.

Подозреваемый указал также мотив, а именно то, что "Трамп разорвал отношения с Ираном как ребенок". Якобы именно поэтому «Ближний Восток распался».

Следствию удалось установить, что Раут через несколько дней приехал в городок, где республиканец имеет поле для гольфа. У подозреваемого также был найден перечень локаций, где политик планировал выступить перед избирателями.

Письмо добавили в материалы дела 23 сентября. Суд учтет новые доказательства, когда будет выбирать меру предостережения для Раута.

Покушение на Трампа

В Вест-Палм-Бич 15 сентября раздались выстрелы вблизи поля для гольфа, принадлежавшего республиканцу. Впоследствии стало известно о покушении на него.

В Trump International Golf Club сообщили, что кандидат в президенты в порядке, однако воздержались от подробностей.

Позже стало известно о задержании 58-летнего мужчины. Его арестовали и предъявили обвинения в двух преступлениях, связанных с использованием оружия.

Напомним, что это было второе покушение на Трампа за последние месяцы. В июле на одном из митингов ему прострелили ухо.

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