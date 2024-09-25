Разведка США предупредила Трампа о вероятности покушения со стороны Ирана

Сотрудники американской разведки предупредили кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа о поступающих из Ирана реальных угрозах его убить.

Трампа предупредили об угрозах его жизни

Как отмечает издание, директор по коммуникациям кампании республиканца Стивен Чунг заявил, что сотрудники Управления директора национальной разведки (ODNI) проинформировали бывшего президента Дональда Трампа о "реальных и конкретных угрозах со стороны Ирана".

Угрозы преследуют цель его убийства для дестабилизации ситуации и создания хаоса в США.

Разведка установила, что эти постоянные и скоординированные атаки усилились в последние месяцы и правоохранительные органы всех ведомств работают над тем, чтобы обеспечить безопасность президента Трампа и не допустить вмешательства в выборы, — добавил Стивен Чунг. Поделиться

Представитель ODNI подтвердил проведение брифинга в электронном письме, но отказался раскрывать детали.

Что известно о покушениях на Трампа

В Вест-Палм-Бич 15 сентября раздались выстрелы вблизи поля для гольфа, принадлежащего республиканцу. Впоследствии стало известно о покушении на него.

В Trump International Golf Club сообщили, что кандидат в президенты в порядке, однако воздержались от подробностей.

Федеральное бюро расследований идентифицировало подозреваемого по делу о вероятном покушении на жизнь Трампа. Им оказался 58-летний Райан Раут, который в прошлом имел восемь арестов. Его арестовали и предъявили обвинения в двух преступлениях, связанных с использованием оружия.

Райану Руту выдвинули обвинения в попытке покушения на Дональда Трампа. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, что это было второе покушение на Трампа за последние месяцы. В июле на одном из митингов ему прострелили ухо.