Разведка США предупредила Трампа о вероятности покушения со стороны Ирана
Категория
Мир
Дата публикации

Разведка США предупредила Трампа о вероятности покушения со стороны Ирана

Разведка США предупредила Трампа о вероятности покушения со стороны Ирана
Читати українською
Источник:  Axios

Сотрудники американской разведки предупредили кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа о поступающих из Ирана реальных угрозах его убить.

Главные тезисы

  • Сотрудники американской разведки предостерегли Трампа о конкретных угрозах со стороны Ирана, направленных на его убийство.
  • Покушение на жизнь Трампа произошло вблизи поля для гольфа в Вест-Палм-Бич, подозреваемым был арестованный Райан Раут.
  • Федеральные органы проводят расследование и принимают меры для обеспечения безопасности президента Трампа и предотвращения вмешательства в выборы.
  • Иран стремится дестабилизировать ситуацию в США через покушения на Трампа, чтобы вызвать хаос и угрожать национальной безопасности страны.
  • Подозреваемый Райан Раут будет стоять перед судом и ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения за попытку убийства президента.

Трампа предупредили об угрозах его жизни

Как отмечает издание, директор по коммуникациям кампании республиканца Стивен Чунг заявил, что сотрудники Управления директора национальной разведки (ODNI) проинформировали бывшего президента Дональда Трампа о "реальных и конкретных угрозах со стороны Ирана".

Угрозы преследуют цель его убийства для дестабилизации ситуации и создания хаоса в США.

Разведка установила, что эти постоянные и скоординированные атаки усилились в последние месяцы и правоохранительные органы всех ведомств работают над тем, чтобы обеспечить безопасность президента Трампа и не допустить вмешательства в выборы, — добавил Стивен Чунг.

Представитель ODNI подтвердил проведение брифинга в электронном письме, но отказался раскрывать детали.

Что известно о покушениях на Трампа

В Вест-Палм-Бич 15 сентября раздались выстрелы вблизи поля для гольфа, принадлежащего республиканцу. Впоследствии стало известно о покушении на него.

В Trump International Golf Club сообщили, что кандидат в президенты в порядке, однако воздержались от подробностей.

Федеральное бюро расследований идентифицировало подозреваемого по делу о вероятном покушении на жизнь Трампа. Им оказался 58-летний Райан Раут, который в прошлом имел восемь арестов. Его арестовали и предъявили обвинения в двух преступлениях, связанных с использованием оружия.

Райану Руту выдвинули обвинения в попытке покушения на Дональда Трампа. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, что это было второе покушение на Трампа за последние месяцы. В июле на одном из митингов ему прострелили ухо.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский отреагировал на вероятную попытку покушения на Трампа
Владимир Зеленский
Зеленский отреагировал на вероятную попытку покушения на Трампа
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп назвал неожиданную причину покушения на свою жизнь
Трамп
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Покушение на Трампа. Подозреваемый призвал «окончить его дело» за вознаграждение
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?