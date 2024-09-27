Трамп неожиданно изменил решение касательно встречи с Зеленским
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Трамп неожиданно изменил решение касательно встречи с Зеленским

Трамп
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Источник:  online.ua

Кандидат в президенты США Дональд Трамп официально подтвердил, что планирует провести встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в США.

Главные тезисы

  • Встреча Трампа с украинским лидером должна пройти в Trump Tower 27 сентября.
  • Трамп выразил уверенность в возможности достижения соглашения между Зеленским и Путиным.
  • Республиканец продолжает выступать с циничными заявлениями об Украине и Владимире Зеленском.

Встреча Зеленского и Трампа все же состоится

Согласно последним данным, лидер республиканцев проведет переговоры с президентом Украины в Нью-Йорке 27 сентября около 9:45 (в 16:45 по Киеву).

Кроме того, известно, что это произойдет в Trump Tower.

Дональд Трамп продолжает утверждать, что знает, как договориться с российским диктатором Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

Я скажу такое: я верю, что мне удастся достаточно быстро договориться между президентом Путиным и президентом Зеленским. Я не хочу вам говорить, что это будет.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Кандидат в президенты США

По словам одиозного политика, в его стратегии речь не идет о капитуляции Украины, и она "заключается в том, чтобы спасать жизнь".

Дональд Трамп не согласен с президентом Украины, который считает, что такое соглашение невозможно.

Он не знает меня, но я не согласен, — заявил республиканец.

Трамп выступил со скандальным заявлением о Зеленском

Недавно лидер республиканцев прокомментировал официальный визит президента Украины в США. Однако не обошлось без едкой и неуместной иронии.

Я вижу, что Зеленский здесь. Я думаю, что Зеленский является лучшим продавцом в истории — всякий раз, когда он приезжает в страну, он едет с 60 миллиардами долларов, — заявил Трамп.

По мнению республиканца, украинский лидер "сильно хочет", чтобы Камала Харрис победила на выборах.

Трамп также добавил, что в случае его победы на выборах он будет пытаться подтолкнуть Украину и Россию сесть за стол переговоров.

Если я выиграю эти выборы, первое, что я сделаю, это позвоню Зеленскому, позвоню президенту Путину и скажу: "Вы должны заключить соглашение, это безумие".

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Кандидат в президенты США

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