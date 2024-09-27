Трамп неожиданно изменил решение касательно встречи с Зеленским

Кандидат в президенты США Дональд Трамп официально подтвердил, что планирует провести встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в США.

Встреча Зеленского и Трампа все же состоится

Согласно последним данным, лидер республиканцев проведет переговоры с президентом Украины в Нью-Йорке 27 сентября около 9:45 (в 16:45 по Киеву).

Кроме того, известно, что это произойдет в Trump Tower.

Дональд Трамп продолжает утверждать, что знает, как договориться с российским диктатором Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

Я скажу такое: я верю, что мне удастся достаточно быстро договориться между президентом Путиным и президентом Зеленским. Я не хочу вам говорить, что это будет. Дональд Трамп Кандидат в президенты США

По словам одиозного политика, в его стратегии речь не идет о капитуляции Украины, и она "заключается в том, чтобы спасать жизнь".

Дональд Трамп не согласен с президентом Украины, который считает, что такое соглашение невозможно.

Он не знает меня, но я не согласен, — заявил республиканец. Поделиться

Трамп выступил со скандальным заявлением о Зеленском

Недавно лидер республиканцев прокомментировал официальный визит президента Украины в США. Однако не обошлось без едкой и неуместной иронии.

Я вижу, что Зеленский здесь. Я думаю, что Зеленский является лучшим продавцом в истории — всякий раз, когда он приезжает в страну, он едет с 60 миллиардами долларов, — заявил Трамп. Поделиться

По мнению республиканца, украинский лидер "сильно хочет", чтобы Камала Харрис победила на выборах.

Трамп также добавил, что в случае его победы на выборах он будет пытаться подтолкнуть Украину и Россию сесть за стол переговоров.