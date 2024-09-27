Трамп неожиданно изменил решение касательно встречи с Зеленским

Кандидат в президенты США Дональд Трамп официально подтвердил, что планирует провести встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в США.
Главные тезисы
- Встреча Трампа с украинским лидером должна пройти в Trump Tower 27 сентября.
- Трамп выразил уверенность в возможности достижения соглашения между Зеленским и Путиным.
- Республиканец продолжает выступать с циничными заявлениями об Украине и Владимире Зеленском.
Встреча Зеленского и Трампа все же состоится
Согласно последним данным, лидер республиканцев проведет переговоры с президентом Украины в Нью-Йорке 27 сентября около 9:45 (в 16:45 по Киеву).
Кроме того, известно, что это произойдет в Trump Tower.
Дональд Трамп продолжает утверждать, что знает, как договориться с российским диктатором Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.
По словам одиозного политика, в его стратегии речь не идет о капитуляции Украины, и она "заключается в том, чтобы спасать жизнь".
Дональд Трамп не согласен с президентом Украины, который считает, что такое соглашение невозможно.
Трамп выступил со скандальным заявлением о Зеленском
Недавно лидер республиканцев прокомментировал официальный визит президента Украины в США. Однако не обошлось без едкой и неуместной иронии.
По мнению республиканца, украинский лидер "сильно хочет", чтобы Камала Харрис победила на выборах.
Трамп также добавил, что в случае его победы на выборах он будет пытаться подтолкнуть Украину и Россию сесть за стол переговоров.
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