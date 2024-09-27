Зеленський і Трамп розпочали зустріч у Нью-Йорку. Що відомо

Президент України Володимир Зеленський зустрівся 27 вересня з кандидатом у президенти США від республіканців Дональдом Трампом. Вони проведуть перемовини в Trump Tower у Нью-Йорку.
Головні тези:
- Президент Зеленський і експрезидент Трамп провели перемовини в Trump Tower в Нью-Йорку щодо ситуації в Україні.
- Зеленський та Трамп обговорили необхідність припинення війни в Україні та підтримку країни у цей важкий час.
- Ця зустріч є важливим кроком у співпраці між Україною та США у контексті геополітичних викликів та підтримки суверенітету та безпеки України.
Зеленський зустрівся з Трампом у Trump Tower
Трамп зазначив, що він та Зеленський збираються це "обговорити і подивитися, що можуть придумати".
Водночас український президент заявив, що у нього та Трампа "спільний погляд щодо того, що війну в Україні потрібно зупинити".
Крім того, Трамп похвалився "хорошими стосунками" з російським диктатором Володимиром Путіним, що, на його думку, допоможе йому завершити війну в Україні.
У відповідь на це Зеленський сказав, що сподівається, що з ним у Трампа стосунки кращі, ніж з Путіним.
Напередодні у Трампа говорили, що він не зустрінеться з Зеленським під час його візиту до Штатів. Втім, сам кандидат у президенти США повідомив, що все ж зустрінеться в п'ятницю з президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку.
При цьому він виклав на своєму блозі у своїй соцмережі Truth Social листа, нібито отриманого від заступника посла України в США. У ньому від імені Зеленського висловлюється прохання зустрітися особисто.
Зеленський зустрівся з американськими конгресменами
Президент України 26 вересня провів зустріч з двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США, під час якої представив ключові пункти Плану перемоги.
Зустріч із двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США. Представив ключові пункти Плану перемоги, який здатен посилити нас на шляху до миру.
Президент зазначив, що «ми перебуваємо у вирішальному моменті цієї війни». Тож потрібен справді сильний тиск і сильні позиції України.
На зустрічі окремо обговорили ситуацію на полі бою, захист енергетичної мережі та підготовку нашої країни до зими.
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