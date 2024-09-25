Зеленський знайшов ідеального посередника для переговорів з Росією

Український лідер Володимир Зеленський разом з його командою відшукав ідеального посередника для мирних перемовин для припинення війни з Росією. Йдеться про прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді.

Моді може допомогти Україні зупинити війну

За словами одного з інсайдерів, саме Індія та її лідер наразі є великою надією української влади на укладення мирного договору.

Окрім того, зазначається, що під час літніх переговорів Моді чітко дав зрозуміти, що, хоча Україні неминуче доведеться піти на компроміс у деяких питаннях, щоб завершити війну, однак про передачу території Росії не йдеться.

Попри те, що індійська влада досі публічно не засудила вторгнення РФ в Україну, вона все ж таки виступає за повагу до суверенітету і територіальної цілісності, а також за припинення війни.

Володимир Зеленський та Нарендра Моді

На переконання журналістів, наразі саме Моді є найліпшим варіантом посередника серед інших можливих кандидатів.

Індія, можливо, єдиний світовий гравець, який може зіграти цю роль — або, принаймні, єдиний, хто здатний переконливо представити себе як нейтральну сторону стосовно Москви і Києва, — пише видання. Поширити

Що відомо про позицію самої Індії

Як уже згадувалося раніше, очільник МЗС Індії Субраманьям Джайшанкар досі не уточнив, чи планує Індія оголосити свою власну мирну пропозицію.

Попри це, команда Володимира Зеленського розраховує, що Нью-Делі в майбутньому зробить крок назустріч.

Я можу сказати, що Індія — надійний партнер для України, і це глобальна сила, яка може впливати на динаміку і перебіг подій у світі, — виступив з коментарем з цього приводу речник українського МЗС Георгій Тихий. Поширити

За словами останнього, Київ дійсно хоче бачити участь Індії в процесі формули миру, оскільки вона може позитивно вплинути на хід подій.