Зеленский нашел идеального посредника для переговоров с Россией
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Политика
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Зеленский нашел идеального посредника для переговоров с Россией

Моди
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Источник:  Politico

Украинский лидер Владимир Зеленский вместе с его командой нашел идеального посредника для мирных переговоров касательно прекращения войны с Россией. Речь идет о премьер-министре Индии Нарендре Моди.

Главные тезисы

  • Премьер-министр Индии Нарендра Моди может помочь Украине завершить войну.
  • Индия выступает за уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины и за прекращение войны.
  • Владимир Зеленский и его команда надеются, что Индия в будущем станет более активным участником реализации "формулы мира".

Моди может помочь Украине остановить войну

По словам одного из инсайдеров, именно Индия и ее лидер сейчас является большой надеждой для украинской власти на заключение мирного договора.

Кроме того, сообщается, что во время летних переговоров Моди четко дал понять, что, хотя Украине неизбежно придется пойти на компромисс по некоторым вопросам, чтобы завершить войну, однако о передаче территории России речь не идет.

Несмотря на то, что индийские власти до сих пор публично не осудили вторжение РФ в Украину, они все же выступают за уважение суверенитета и территориальной целостности, а также за прекращение войны.

Владимир Зеленский и Нарендра Моди

По убеждению журналистов, именно Моди является наилучшим вариантом посредника среди других возможных кандидатов.

Индия, возможно, единственный мировой игрок, который может сыграть эту роль — или, по крайней мере, единственный, кто способен убедительно представить себя как нейтральную сторону по отношению к Москве и Киеву, — пишет издание.

Что известно о позиции самой Индии

Как уже упоминалось ранее, глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар до сих пор не уточнил, планирует ли Индия объявить свое собственное мирное предложение.

Несмотря на это, команда Владимира Зеленского рассчитывает, что Нью-Дели в будущем шагнет навстречу.

Я могу сказать, что Индия — надежный партнер для Украины, и это глобальная сила, которая может влиять на динамику и ход событий в мире, — выступил с комментарием по этому поводу спикер украинского МИД Георгий Тихий.

По словам последнего, Киев действительно хочет видеть участие Индии в процессе формулы мира, поскольку она может оказать положительное влияние на ход событий.

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