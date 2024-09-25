Зеленский нашел идеального посредника для переговоров с Россией

Украинский лидер Владимир Зеленский вместе с его командой нашел идеального посредника для мирных переговоров касательно прекращения войны с Россией. Речь идет о премьер-министре Индии Нарендре Моди.
Главные тезисы
- Премьер-министр Индии Нарендра Моди может помочь Украине завершить войну.
- Индия выступает за уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины и за прекращение войны.
- Владимир Зеленский и его команда надеются, что Индия в будущем станет более активным участником реализации "формулы мира".
Моди может помочь Украине остановить войну
По словам одного из инсайдеров, именно Индия и ее лидер сейчас является большой надеждой для украинской власти на заключение мирного договора.
Кроме того, сообщается, что во время летних переговоров Моди четко дал понять, что, хотя Украине неизбежно придется пойти на компромисс по некоторым вопросам, чтобы завершить войну, однако о передаче территории России речь не идет.
Несмотря на то, что индийские власти до сих пор публично не осудили вторжение РФ в Украину, они все же выступают за уважение суверенитета и территориальной целостности, а также за прекращение войны.
По убеждению журналистов, именно Моди является наилучшим вариантом посредника среди других возможных кандидатов.
Что известно о позиции самой Индии
Как уже упоминалось ранее, глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар до сих пор не уточнил, планирует ли Индия объявить свое собственное мирное предложение.
Несмотря на это, команда Владимира Зеленского рассчитывает, что Нью-Дели в будущем шагнет навстречу.
По словам последнего, Киев действительно хочет видеть участие Индии в процессе формулы мира, поскольку она может оказать положительное влияние на ход событий.
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