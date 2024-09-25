Зеленський зустрівся з Макроном. Про що домовилися

Президент України Володимир Зеленський у ході зустрічі з Президентом Франції Емманюелем Макроном у США 25 вересня домовився, що Франція підготує та оснастить українську бригаду.
Головні тези:
- Франція зобов'язалася підготувати та оснастити українську бригаду.
- Зеленський підкреслив важливість підтримки України в НАТО та ЄС під час переговорів з французьким президентом.
- Підготовка української системи ППО та навчання військових — серед основних питань, які обговорили лідери держав.
Франція підготує українську бригаду
Відповідна інформація оприлюднена у Телеграмі глави держави.
Він відзначив, що під час переговорів детально розповів про ситуацію на полі бою та потреби наших воїнів.
Зеленський подякував Франції за рішучу підтримку членства України в НАТО і ЄС, а також за військову допомогу.
Що відомо про зустріч союзників України у Німеччині
Американський лідер Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер ФРН Олаф Шольц та прем'єр Британії Кір Стармер проведуть у Німеччині переговори щодо посилення підтримки України.
Станом на сьогодні ці переговори організовують таємно, однак про них можуть все-таки оголосити згодом.
Згідно з останніми даними, очільник Білого дому прибуде з офіційним візитом до ФРН 10 жовтня й буде перебувати там щонайменше 2 дні.
Команда Олафа Шольца також має намір запросити до Німеччини французького лідера Еммануеля Макрона та британського прем’єра Кіра Стармера.
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