Зеленський зустрівся з Макроном. Про що домовилися
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський зустрівся з Макроном. Про що домовилися

Володимир Зеленський
Зеленський і Макрон

Президент України Володимир Зеленський у ході зустрічі з Президентом Франції Емманюелем Макроном у США 25 вересня домовився, що Франція підготує та оснастить українську бригаду.

Головні тези:

  • Франція зобов'язалася підготувати та оснастити українську бригаду.
  • Зеленський підкреслив важливість підтримки України в НАТО та ЄС під час переговорів з французьким президентом.
  • Підготовка української системи ППО та навчання військових — серед основних питань, які обговорили лідери держав.

Франція підготує українську бригаду

Відповідна інформація оприлюднена у Телеграмі глави держави.

Кожна наша зустріч із Президентом Емманюелем Макроном зміцнює відносини між нашими країнами та дає результати, які допомагають у захисті життя.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Він відзначив, що під час переговорів детально розповів про ситуацію на полі бою та потреби наших воїнів.

Ми обговорили подальше посилення української системи ППО та навчання військових. Франція підготує та оснастить українську бригаду. Дякую за це рішення.

Зеленський подякував Франції за рішучу підтримку членства України в НАТО і ЄС, а також за військову допомогу.

Що відомо про зустріч союзників України у Німеччині

Американський лідер Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер ФРН Олаф Шольц та прем'єр Британії Кір Стармер проведуть у Німеччині переговори щодо посилення підтримки України. 

Станом на сьогодні ці переговори організовують таємно, однак про них можуть все-таки оголосити згодом.

Згідно з останніми даними, очільник Білого дому прибуде з офіційним візитом до ФРН 10 жовтня й буде перебувати там щонайменше 2 дні.

Команда Олафа Шольца також має намір запросити до Німеччини французького лідера Еммануеля Макрона та британського прем’єра Кіра Стармера.

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