Зеленский встретился с Макроном. О чем договорились
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский встретился с Макроном. О чем договорились

Владимир Зеленский
Зеленский и Макрон
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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в США 25 сентября договорился, что Франция подготовит и оснастит украинскую бригаду.

Главные тезисы

  • Зеленский и Макрон договорились о подготовке и оснащении украинской бригады силами Франции.
  • Важность поддержки Украины в НАТО и ЕС была подчеркнута в ходе переговоров.
  • Основные вопросы встречи касались подготовки украинской системы ПВО и обучения военных.

Франция подготовит украинскую бригаду

Соответствующая информация обнародована в Телеграме главы государства.

Каждая наша встреча с Президентом Эмманюэлем Макроном укрепляет отношения между нашими странами и дает результаты, помогающие в защите жизни.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Он отметил, что во время переговоров подробно рассказал о ситуации на поле боя и потребностях наших воинов.

Мы обсудили дальнейшее усиление украинской системы ПВО и обучение военных. Франция подготовит и оснастит украинскую бригаду. Спасибо за это решение.

Зеленский поблагодарил Францию за решительную поддержку членства Украины в НАТО и ЕС, а также за военную помощь.

Что известно о встрече союзников Украины в Германии

Американский лидер Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер Британии Кир Стармер проведут в Германии переговоры по усилению поддержки Украины.

На сегодняшний день эти переговоры организуют тайно, однако о них могут все-таки объявить впоследствии.

Согласно последним данным, глава Белого дома прибудет с официальным визитом в ФРГ 10 октября и будет находиться там не менее 2 дней.

Команда Олафа Шольца также намерена пригласить в Германию французского лидера Эммануэля Макрона и британского премьера Кира Стармера.

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