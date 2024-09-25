Зеленский встретился с Макроном. О чем договорились

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в США 25 сентября договорился, что Франция подготовит и оснастит украинскую бригаду.
Главные тезисы
- Зеленский и Макрон договорились о подготовке и оснащении украинской бригады силами Франции.
- Важность поддержки Украины в НАТО и ЕС была подчеркнута в ходе переговоров.
- Основные вопросы встречи касались подготовки украинской системы ПВО и обучения военных.
Франция подготовит украинскую бригаду
Соответствующая информация обнародована в Телеграме главы государства.
Он отметил, что во время переговоров подробно рассказал о ситуации на поле боя и потребностях наших воинов.
Зеленский поблагодарил Францию за решительную поддержку членства Украины в НАТО и ЕС, а также за военную помощь.
Что известно о встрече союзников Украины в Германии
Американский лидер Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер Британии Кир Стармер проведут в Германии переговоры по усилению поддержки Украины.
На сегодняшний день эти переговоры организуют тайно, однако о них могут все-таки объявить впоследствии.
Согласно последним данным, глава Белого дома прибудет с официальным визитом в ФРГ 10 октября и будет находиться там не менее 2 дней.
Команда Олафа Шольца также намерена пригласить в Германию французского лидера Эммануэля Макрона и британского премьера Кира Стармера.
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