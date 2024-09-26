Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США. Про що говорили
Категорія
Політика
Дата публікації

Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США. Про що говорили

Володимир Зеленський
Зеленський

Президент України 26 вересня провів зустріч з двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США, під час якої представив ключові пункти Плану перемоги.

Головні тези:

  • На зустрічі Зеленський представив ключові пункти Плану перемоги, спрямованого на посилення України на шляху до миру.
  • Обговорено ситуацію на полі бою, захист енергетичної мережі та підготовку країни до зими.
  • Зустріч підкреслила важливість двопартійної підтримки та рішучості США в підтримці України.
  • Президенти Зеленський і Байден планують обговорити ситуацію в Україні та підтримку країни під час очікуваної зустрічі в Овальному кабінеті.
  • Деталі Плану перемоги ретельно трималися в таємниці до представлення американському лідеру для максимальної ефективності його реалізації.

Зеленський зустрівся з американськими конгресменами

Зустріч із двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США. Представив ключові пункти Плану перемоги, який здатен посилити нас на шляху до миру.

Президент зазначив, що «ми перебуваємо у вирішальному моменті цієї війни». Тож потрібен справді сильний тиск і сильні позиції України.

На зустрічі окремо обговорили ситуацію на полі бою, захист енергетичної мережі та підготовку нашої країни до зими.

Свобода спирається на двопартійну підтримку та рішучість Сполучених Штатів. Дякую за підтримку України з боку Америки, яка рятує життя наших людей і допомагає захистити нашу незалежність і свободу.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Зеленський зустрівся з Байденом

Зеленський розпочав зустріч з Байденом

Президент України Володимир Зеленський і Президент США Джо Байден проводять зустріч в Овальному кабінеті Білого дому.

Очікується, що глави держав обговорять ситуацію в Україні, подальшу підтримку нашої країни, а також пункти Плану перемоги України в війні, розвʼязаній РФ.

Точні деталі плану перемоги, який представить президент України невідомі, оскільки українська сторона його ретельно тримала в таємниці, допоки він не буде представлений американському лідеру.

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