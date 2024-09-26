Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США. Про що говорили

Президент України 26 вересня провів зустріч з двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США, під час якої представив ключові пункти Плану перемоги.
Головні тези:
- На зустрічі Зеленський представив ключові пункти Плану перемоги, спрямованого на посилення України на шляху до миру.
- Обговорено ситуацію на полі бою, захист енергетичної мережі та підготовку країни до зими.
- Зустріч підкреслила важливість двопартійної підтримки та рішучості США в підтримці України.
- Президенти Зеленський і Байден планують обговорити ситуацію в Україні та підтримку країни під час очікуваної зустрічі в Овальному кабінеті.
- Деталі Плану перемоги ретельно трималися в таємниці до представлення американському лідеру для максимальної ефективності його реалізації.
Зеленський зустрівся з американськими конгресменами
Зустріч із двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США. Представив ключові пункти Плану перемоги, який здатен посилити нас на шляху до миру.
Президент зазначив, що «ми перебуваємо у вирішальному моменті цієї війни». Тож потрібен справді сильний тиск і сильні позиції України.
На зустрічі окремо обговорили ситуацію на полі бою, захист енергетичної мережі та підготовку нашої країни до зими.
Зеленський розпочав зустріч з Байденом
Президент України Володимир Зеленський і Президент США Джо Байден проводять зустріч в Овальному кабінеті Білого дому.
Точні деталі плану перемоги, який представить президент України невідомі, оскільки українська сторона його ретельно тримала в таємниці, допоки він не буде представлений американському лідеру.