Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США. Про що говорили

Президент України 26 вересня провів зустріч з двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США, під час якої представив ключові пункти Плану перемоги.

Зеленський зустрівся з американськими конгресменами

Зустріч із двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США. Представив ключові пункти Плану перемоги, який здатен посилити нас на шляху до миру.

Президент зазначив, що «ми перебуваємо у вирішальному моменті цієї війни». Тож потрібен справді сильний тиск і сильні позиції України.

На зустрічі окремо обговорили ситуацію на полі бою, захист енергетичної мережі та підготовку нашої країни до зими.

Свобода спирається на двопартійну підтримку та рішучість Сполучених Штатів. Дякую за підтримку України з боку Америки, яка рятує життя наших людей і допомагає захистити нашу незалежність і свободу. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський зустрівся з Байденом

Зеленський розпочав зустріч з Байденом

Президент України Володимир Зеленський і Президент США Джо Байден проводять зустріч в Овальному кабінеті Білого дому.

Очікується, що глави держав обговорять ситуацію в Україні, подальшу підтримку нашої країни, а також пункти Плану перемоги України в війні, розвʼязаній РФ. Поширити

Точні деталі плану перемоги, який представить президент України невідомі, оскільки українська сторона його ретельно тримала в таємниці, допоки він не буде представлений американському лідеру.