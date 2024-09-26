Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США. О чем говорили

Президент Украины 26 сентября провел встречу с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США, в ходе которой представил ключевые пункты Плана победы.

Зеленский встретился с американскими конгрессменами

Встреча с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США. Представил ключевые пункты Плана победы, способного усилить нас на пути к миру.

Президент отметил, что «мы находимся в решающем моменте этой войны». Поэтому нужно действительно сильное давление и сильные позиции Украины.

На встрече отдельно обсудили ситуацию на поле боя, защиту энергетической сети и подготовку нашей страны к зиме.

Свобода опирается на двухпартийную поддержку и решительность Соединенных Штатов. Благодарю за поддержку Украины со стороны Америки, которая спасает жизнь наших людей и помогает защитить нашу независимость и свободу. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский встретился с Байденом

Зеленский начал встречу с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский и Президент США Джо Байден проводят встречу в Овальном кабинете Белого дома.

Ожидается, что главы государств обсудят ситуацию в Украине, дальнейшую поддержку нашей страны, а также пункты Плана победы Украины в войне, развязанной РФ. Поделиться

Точные детали плана победы, который представит президент Украины, неизвестны, поскольку украинская сторона его тщательно держала в тайне, пока он не будет представлен американскому лидеру.