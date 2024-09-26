Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США. О чем говорили
Категория
Политика
Дата публикации

Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США. О чем говорили

Владимир Зеленский
Зеленский
Читати українською

Президент Украины 26 сентября провел встречу с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США, в ходе которой представил ключевые пункты Плана победы.

Главные тезисы

  • Президент Украины Владимир Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США и представил ключевые пункты Плана победы.
  • Обсуждены актуальные вопросы, такие как ситуация на поле боя, защита энергетической сети Украины и подготовка страны к зиме.
  • Встреча подчеркнула важность двухпартийной поддержки и решительности США в поддержке Украины.
  • Планируется обсуждение ситуации в Украине и дальнейшая поддержка страны в ходе ожидаемой встречи между президентами Зеленским и Байденом.
  • Детали Плана победы держались в тайне до представления американскому лидеру для максимальной эффективности его реализации.

Зеленский встретился с американскими конгрессменами

Встреча с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США. Представил ключевые пункты Плана победы, способного усилить нас на пути к миру.

Президент отметил, что «мы находимся в решающем моменте этой войны». Поэтому нужно действительно сильное давление и сильные позиции Украины.

На встрече отдельно обсудили ситуацию на поле боя, защиту энергетической сети и подготовку нашей страны к зиме.

Свобода опирается на двухпартийную поддержку и решительность Соединенных Штатов. Благодарю за поддержку Украины со стороны Америки, которая спасает жизнь наших людей и помогает защитить нашу независимость и свободу.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский встретился с Байденом

Зеленский начал встречу с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский и Президент США Джо Байден проводят встречу в Овальном кабинете Белого дома.

Ожидается, что главы государств обсудят ситуацию в Украине, дальнейшую поддержку нашей страны, а также пункты Плана победы Украины в войне, развязанной РФ.

Точные детали плана победы, который представит президент Украины, неизвестны, поскольку украинская сторона его тщательно держала в тайне, пока он не будет представлен американскому лидеру.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?