Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США. О чем говорили

Президент Украины 26 сентября провел встречу с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США, в ходе которой представил ключевые пункты Плана победы.
Главные тезисы
- Президент Украины Владимир Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США и представил ключевые пункты Плана победы.
- Обсуждены актуальные вопросы, такие как ситуация на поле боя, защита энергетической сети Украины и подготовка страны к зиме.
- Встреча подчеркнула важность двухпартийной поддержки и решительности США в поддержке Украины.
- Планируется обсуждение ситуации в Украине и дальнейшая поддержка страны в ходе ожидаемой встречи между президентами Зеленским и Байденом.
- Детали Плана победы держались в тайне до представления американскому лидеру для максимальной эффективности его реализации.
Зеленский встретился с американскими конгрессменами
Встреча с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США. Представил ключевые пункты Плана победы, способного усилить нас на пути к миру.
Президент отметил, что «мы находимся в решающем моменте этой войны». Поэтому нужно действительно сильное давление и сильные позиции Украины.
На встрече отдельно обсудили ситуацию на поле боя, защиту энергетической сети и подготовку нашей страны к зиме.
Зеленский начал встречу с Байденом
Президент Украины Владимир Зеленский и Президент США Джо Байден проводят встречу в Овальном кабинете Белого дома.
Точные детали плана победы, который представит президент Украины, неизвестны, поскольку украинская сторона его тщательно держала в тайне, пока он не будет представлен американскому лидеру.