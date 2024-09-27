Зеленский и Трамп начали встречу в Нью-Йорке. Что известно

Президент Украины Владимир Зеленский встретился 27 сентября с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом. Они проведут переговоры в Trump Tower в Нью-Йорке.
Главные тезисы
- Президенты Зеленский и Трамп провели важные переговоры в Trump Tower в Нью-Йорке по прекращению войны в Украине и поддержке страны.
- Встреча является важным шагом в сотрудничестве между Украиной и США в контексте геополитических вызовов.
- Трамп выразил надежду на завершение войны в Украине благодаря своим отношениям с российским президентом Путиным, на что Зеленский отреагировал соответствующим образом.
Зеленский встретился с Трампом в Trump Tower
Трамп отметил, что он и Зеленский собираются это обсудить и посмотреть, что могут придумать.
В то же время украинский президент заявил, что у него и Трампа "общий взгляд на то, что войну в Украине нужно остановить".
Кроме того, Трамп похвастался "хорошими отношениями" с российским диктатором Владимиром Путиным, что, по его мнению, поможет ему завершить войну в Украине.
В ответ на это Зеленский сказал, что надеется, что с ним у Трампа отношения лучше, чем с Путиным.
Накануне Трампа говорили, что он не встретится с Зеленским во время его визита в Штаты. Впрочем, сам кандидат в президенты США сообщил, что все-таки встретится в пятницу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.
При этом он изложил на своем блоге в своей соцсети Truth Social письмо, якобы полученное от заместителя посла Украины в США. В нем от имени Зеленского высказывается просьба встретиться лично.
Зеленский встретился с американскими конгрессменами
Президент Украины 26 сентября провел встречу с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США, в ходе которой представил ключевые пункты Плана победы.
Встреча с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США. Представил ключевые пункты Плана победы, способного усилить нас на пути к миру.
Президент отметил, что «мы находимся в решающем моменте этой войны». Поэтому нужно действительно сильное давление и сильные позиции Украины.
На встрече обсудили ситуацию на поле боя, защиту энергетической сети и подготовку нашей страны к зиме.
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