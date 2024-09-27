Зеленский и Трамп начали встречу в Нью-Йорке. Что известно

Президент Украины Владимир Зеленский встретился 27 сентября с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом. Они проведут переговоры в Trump Tower в Нью-Йорке.

Зеленский встретился с Трампом в Trump Tower

Для меня честь, что президент с нами, и он многое пережил, — сказал Трамп, имея в виду Зеленского, сообщило агентство The Guardian. Поделиться

Трамп отметил, что он и Зеленский собираются это обсудить и посмотреть, что могут придумать.

В то же время украинский президент заявил, что у него и Трампа "общий взгляд на то, что войну в Украине нужно остановить".

Кроме того, Трамп похвастался "хорошими отношениями" с российским диктатором Владимиром Путиным, что, по его мнению, поможет ему завершить войну в Украине.

В ответ на это Зеленский сказал, что надеется, что с ним у Трампа отношения лучше, чем с Путиным.

Накануне Трампа говорили, что он не встретится с Зеленским во время его визита в Штаты. Впрочем, сам кандидат в президенты США сообщил, что все-таки встретится в пятницу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.

Президент Зеленский попросил встретиться со мной, и я встречусь с ним завтра утром около 9:45 (16:45 по киевскому времени — ред.) в Trump Tower. Это позор, который происходит в Украине. Столько смертей, столько разрушений это ужасно. Дональд Трамп Экспрезидент США

При этом он изложил на своем блоге в своей соцсети Truth Social письмо, якобы полученное от заместителя посла Украины в США. В нем от имени Зеленского высказывается просьба встретиться лично.

Зеленский встретился с американскими конгрессменами

Президент Украины 26 сентября провел встречу с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США, в ходе которой представил ключевые пункты Плана победы.

Встреча с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США. Представил ключевые пункты Плана победы, способного усилить нас на пути к миру.

Президент отметил, что «мы находимся в решающем моменте этой войны». Поэтому нужно действительно сильное давление и сильные позиции Украины.