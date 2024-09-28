Боррель жестко ответил на упрек Трампа касательно Украины

Шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель поставил на место кандидата в президенты США Дональда Трампа, цинично обвинившего Евросоюз в недостаточной помощи Украине.
Главные тезисы
- Евросоюз оказал значительную помощь Украине после начала российского вторжения.
- Речь идет о более чем 130 млрд долларов.
- Кроме того, Брюссель предоставил стране статус кандидата и перспективу членства, что является важным политическим сигналом.
Трамп снова разозлил власть ЕС
Жозеп Боррель обратил внимание на то, что помощь, которую официальный Брюссель предоставил Украине после начала российского полномасштабного вторжения, действительно масштабна.
По словам дипломата, военная часть предоставленной странами ЕС помощи составляет 45 миллиардов евро, что меньше, чем предоставляют США, но в то же время "не является маленькой суммой".
Более того, указано, что в политическом измерении Евросоюз предоставил Украине статус страны-кандидата и перспективу членства.
Жозеп Боррель также отметил, что это было "немыслимо" до начала полномасштабной российской войны.
Нельзя также игнорировать тот факт, что Брюссель продолжает оказывать Украине огромную помощь, принимая около пяти миллионов беженцев.
Что известно о встрече Зеленского и Трампа
Украинский лидер Владимир Зеленский встретился 27 сентября с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом.
Они провели переговоры в Trump Tower в Нью-Йорке.
По словам республиканца, он и Зеленский собираются это обсудить и посмотреть, что могут придумать.
Владимир Зеленский подчеркнул, что у него и Трампа "общий взгляд на то, что войну в Украине нужно остановить".
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