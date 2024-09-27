Країна-агресорка Росія може здійснити летальні атаки на США та їхніх союзників, якщо американський лідер Джо Байден дозволить Україні використовувати ракети дальнього радіусу дії для ударів углиб РФ. Про це Білий дім попередили американські розвідувальні служби.

Росія дійсно може вдатися до ескалації

Журналісти звертають увагу на те, що американська розвідка применшує вплив, який ракети великої дальності можуть мати на хід війни.

Що важливо розуміти, станом на сьогодні Сили оборони України мають обмежену кількість зброї, і незрозуміло, скільки ще, якщо взагалі, можуть надати західні союзники.

На цьому тлі американські розвідувальні служби попереджають Джо Байдена та його команду про ризики, які з'являться у разі надання дозволу Україні на дальні удари вглиб РФ.

Отримані дані можуть частково пояснити, чому Байдену так важко ухвалити це рішення, і продемонструвати внутрішній тиск на нього, який змусив його відмовити Зеленському в проханні. Американські посадовці, які говорили на умовах анонімності, щоб обговорити питання розвідки та внутрішні дискусії, сказали, що залишається незрозумілим, що Байден вирішить зробити. Поширити

Путіну не вдалося залякати Велику Британію

Найцікавішим є те, що, попри усі намагання кремлівського режиму, офіційний Лондон досі не злякався й продовжує наполягати на тому, щоб дозволити українцям використовувати ракети дальнього радіусу дії.

Однак доволі довго британська влада чекала на рішення Байдена з цього питання, перш ніж надати свій дозвіл.

Велика Британія усвідомлює, що потенційна відповідь Росії може мати наслідки для безпеки коаліції в цілому.