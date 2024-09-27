Росія може атакувати США. Про що американська розвідка попередила Байдена
Категорія
Політика
Дата публікації

Росія може атакувати США. Про що американська розвідка попередила Байдена

Байден
Read in English
Джерело:  The New York Times

Країна-агресорка Росія може здійснити летальні атаки на США та їхніх союзників, якщо американський лідер Джо Байден дозволить Україні використовувати ракети дальнього радіусу дії для ударів углиб РФ. Про це Білий дім попередили американські розвідувальні служби.

Головні тези:

  • Американська розвідка попереджає про ризики ескалації війни.
  • Доцільність дозволу Україні на удари ракетами дальнього радіусу дії розділяє американських посадовців.
  • Британія підтримує це рішення, однак орієнтується на позицію США.

Росія дійсно може вдатися до ескалації

Журналісти звертають увагу на те, що американська розвідка применшує вплив, який ракети великої дальності можуть мати на хід війни.

Що важливо розуміти, станом на сьогодні Сили оборони України мають обмежену кількість зброї, і незрозуміло, скільки ще, якщо взагалі, можуть надати західні союзники.

На цьому тлі американські розвідувальні служби попереджають Джо Байдена та його команду про ризики, які з'являться у разі надання дозволу Україні на дальні удари вглиб РФ.

Отримані дані можуть частково пояснити, чому Байдену так важко ухвалити це рішення, і продемонструвати внутрішній тиск на нього, який змусив його відмовити Зеленському в проханні. Американські посадовці, які говорили на умовах анонімності, щоб обговорити питання розвідки та внутрішні дискусії, сказали, що залишається незрозумілим, що Байден вирішить зробити.

Путіну не вдалося залякати Велику Британію

Найцікавішим є те, що, попри усі намагання кремлівського режиму, офіційний Лондон досі не злякався й продовжує наполягати на тому, щоб дозволити українцям використовувати ракети дальнього радіусу дії.

Однак доволі довго британська влада чекала на рішення Байдена з цього питання, перш ніж надати свій дозвіл.

Велика Британія усвідомлює, що потенційна відповідь Росії може мати наслідки для безпеки коаліції в цілому.

У доповіді розвідки описано низку можливих дій Росії у відповідь на рішення дозволити удари на великі відстані ракетами американського і європейського виробництва — від активізації підпалів і диверсій на об'єктах у Європі до потенційно смертоносних атак на американські та європейські військові бази.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Курська операція. ФСБ провалює завдання від Путіна
ФСБ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Кіберфахівці ГУР атакували понад 800 російських серверів
кібератака
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Час настав. Соратник Шольца висунув жорстку вимогу щодо України
Міхаель Рот

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?