Росія може атакувати США. Про що американська розвідка попередила Байдена

Країна-агресорка Росія може здійснити летальні атаки на США та їхніх союзників, якщо американський лідер Джо Байден дозволить Україні використовувати ракети дальнього радіусу дії для ударів углиб РФ. Про це Білий дім попередили американські розвідувальні служби.
Головні тези:
- Американська розвідка попереджає про ризики ескалації війни.
- Доцільність дозволу Україні на удари ракетами дальнього радіусу дії розділяє американських посадовців.
- Британія підтримує це рішення, однак орієнтується на позицію США.
Росія дійсно може вдатися до ескалації
Журналісти звертають увагу на те, що американська розвідка применшує вплив, який ракети великої дальності можуть мати на хід війни.
Що важливо розуміти, станом на сьогодні Сили оборони України мають обмежену кількість зброї, і незрозуміло, скільки ще, якщо взагалі, можуть надати західні союзники.
На цьому тлі американські розвідувальні служби попереджають Джо Байдена та його команду про ризики, які з'являться у разі надання дозволу Україні на дальні удари вглиб РФ.
Путіну не вдалося залякати Велику Британію
Найцікавішим є те, що, попри усі намагання кремлівського режиму, офіційний Лондон досі не злякався й продовжує наполягати на тому, щоб дозволити українцям використовувати ракети дальнього радіусу дії.
Однак доволі довго британська влада чекала на рішення Байдена з цього питання, перш ніж надати свій дозвіл.
Велика Британія усвідомлює, що потенційна відповідь Росії може мати наслідки для безпеки коаліції в цілому.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-