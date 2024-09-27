Россия может атаковать США. О чем американская разведка предупредила Байдена

Страна-агрессорка Россия может совершить летальные атаки на США и их союзников, если американский лидер Джо Байден позволит Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия для ударов вглубь РФ. Об этом Белый дом предупредили американские разведывательные службы.

Россия действительно может прибегнуть к эскалации

Журналисты обращают внимание на то, что американская разведка недооцинивает влияние, которое ракеты большой дальности могут оказать на ход войны.

Что важно понимать, по состоянию на сегодняшний день Силы обороны Украины имеют ограниченное количество оружия, и непонятно, сколько еще, если вообще, могут предоставить западные союзники.

На этом фоне американские разведывательные службы предупреждают Джо Байдена и его команду о рисках, которые появятся в случае разрешения Украине на дальние удары вглубь РФ.

Полученные данные могут частично объяснить, почему Байдену так трудно принять это решение, и продемонстрировать внутреннее давление на него, заставившее его отказать Зеленскому в просьбе. Американские чиновники, говорившие на условиях анонимности, сказали, что остается непонятным, что Байден решит. Поделиться

Путину не удалось запугать Великобританию

Самое интересное, что, несмотря на все попытки кремлевского режима, официальный Лондон до сих пор не испугался и продолжает настаивать на том, чтобы позволить украинцам использовать ракеты дальнего радиуса действия.

Однако довольно долго британские власти ждали решения Байдена по этому вопросу, прежде чем предоставить свое разрешение.

Великобритания отдает себе отчет, что потенциальный ответ России может иметь последствия для безопасности коалиции в целом.