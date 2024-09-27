Время пришло. Соратник Шольца выдвинул жесткое требование относительно Украины

Глава комитета по иностранным делам Бундестага, член Социал-демократической партии Германии Михаэль Рот требует, чтобы страны Евросоюза начали поставлять Украине больше оружия.

В Европе все чаще говорят об усилении помощи Украине

Михаэль Рот обращает внимание на то, что увеличение оборонной поддержки необходимо для обеспечения лучшей переговорной позиции Украины.

По его убеждению, крупные европейские страны должны сделать гораздо больше в военном плане, чтобы Украина оставалась свободной и демократической страной.

Сейчас пришло время наконец-то мобилизовать все силы, чтобы поставить Украину в лучшую позицию для возможных переговоров. Михаэль Рот Глава комитета по иностранным делам Бундестага

По словам немецкого политика, тот, кто хочет как можно быстрее закончить войну, должен дать Украине то, в чем она нуждается.

Кроме того, Михаэль Рот подчеркнул, что оборона и дипломатия — это две стороны одной медали.

Россия будет готова к переговорам только тогда, когда Путин будет убежден, что победа над Украиной невозможна, — сказал Рот. Поделиться

В Германии состоится тайная встреча относительно Украины

10 октября американский лидер Джо Байден прибудет в Германию с официальным визитом. Там он проведет переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцом.

Кроме того, туда пригласят президента Франции Эммануэля Макрона и британского лидера Кира Стармера.

По словам журналистов, на сегодняшний день эти переговоры организуют тайно, однако о них могут все-таки объявить впоследствии.

Также известно, что они пройдут в так называемом формате "четверки". В центре внимания западных лидеров снова будет усиление поддержки Украины.

Почему на встречу не пригласили других союзников — пока неизвестно.