Час настав. Соратник Шольца висунув жорстку вимогу щодо України

Очільник комітету у закордонних справах Бундестагу, член Соціал-демократичної партії Німеччини Міхаель Рот вимагає, щоб країни Євросоюзу почали постачати Україні більше зброї.
Головні тези:
- Таємна зустріч лідерів Європи і США свідчить про зростання уваги до ситуації в Україні.
- Міхаель Рот наголосив на важливості посилення оборонної підтримки для забезпечення свободи та демократії в Україні.
В Європі дедалі частіше говорять про посилення допомоги Україні
Міхаель Рот звертає увагу на те, що збільшення оборонної підтримки потрібне для забезпечення кращої переговорної позиції України.
На його переконання, великі європейські країни повинні зробити значно більше у військовому плані, щоб Україна залишалася вільною і демократичною країною.
За словами німецького політика, той, хто хоче якнайшвидше закінчити війну, повинен дати Україні те, чого вона потребує.
Окрім того, Міхаель Рот наголосив, що оборона і дипломатія — це дві сторони однієї медалі.
У Німеччині відбудеться таємна зустріч щодо України
10 жовтня американський лідер Джо Байден прибуде до Німеччини з офіційним візитом. Саме там він проведе переговори з канцлером ФРН Олафом Шольцом.
Окрім того, туди запросять президента Франції Еммануеля Макрона та британського лідера Кіра Стармера.
За словами журналістів, станом на сьогодні ці переговори організовують таємно, однак про них можуть все-таки оголосити згодом.
Також відомо, що вони відбудуться у так званому форматі "четвірки". У центрі уваги західних лідерів знову буде посилення підтримки України.
Чому на зустріч не запросили інших союзників — поки невідомо.
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