"Гра з вогнем". У КНДР злякалися військової допомоги США Україні

Північна Корея заявила, що новий пакет військової допомоги США для України вартістю майже 8 млрд дол є "неприпустимою помилкою" і "грою з вогнем" проти ядерної держави.

КНДР назвала допомогу США Україні "неймовірною помилкою"

Як зазначає видання, сестра лідера КНДР Кім Чен Ина, Кім Йо Чжон, звинуватила США в ескалації війни в Україні та наголосила, що це ставить Європу на межу ядерної війни.

У своїй заяві, опублікованій державним агентством KCNA, вона підкреслила: "США та Захід не повинні ігнорувати або недооцінювати серйозні попередження Росії".

Кім також висловила сумніви щодо того, чи Захід готовий до наслідків, якщо продовжуватиме "грати з вогнем" проти Росії, нагадуючи, що РФ є ядерною державою.

Вона назвала рішення про постачання нової військової допомоги Україні безвідповідальним і небезпечним кроком.

Нагадаємо, Північна Корея неодноразово постачала зброю Росії для війни проти України.

Росія втратить можливість вести війну без підтримки свої поплічників

З заявою з цього приводу глава Держдепу США виступив під час засідання Ради Безпеки ООН.

За словами дипломата, йдеться про "негайні та взаємопов’язані" кроки, які повинні зробити усі союзники Києва.

По-перше, ми маємо відповісти на співпрацю Росії з Північною Кореєю та Іраном, яка зростає, — наголосив Ентоні Блінкен. Поширити

Він також звернув увагу на те, що Іран і далі постачає РФ свої ударні дрони, а також побудував завод для їхнього виробництва на російській території.

Ба більше, нещодавно Тегеран передав Москві сотні балістичних ракет малої дальності.

Що стосується КНДР, то вона постачає Росії зброю та боєприпаси, зокрема ракетно-пускові установки та мільйони артилерійських снарядів.