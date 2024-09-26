Це свідчить про наш спільний погляд на життя — ми захищаємо людей, і ми забезпечуємо людям можливість жити. І абсолютно виправдано, що ті, хто допомагає нам вистояти зараз, першими — разом з Україною — отримають користь від масштабної відбудови, — зазначив Зеленський.