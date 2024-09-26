США, ЄС та ще понад 30 країн підписали декларацію щодо відновлення України
Категорія
Економіка
Дата публікації

США, ЄС та ще понад 30 країн підписали декларацію щодо відновлення України

Офіс Президента України
Володимир Зеленський
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За результатами зустрічі президента Володимира Зеленського з партнерами у Нью-Йорку, США, країнами ЄС та ще понад 30 світовими державами було подпісано спільну декларацію щодо відновлення України від наслідків злочинної агресії Росії. 

Головні тези:

  • Підписання спільної декларації щодо відновлення України свідчить про рішучу підтримку союзників у боротьбі України.
  • Партнери зобов'язались до кінця року виділити додаткову фінансову підтримку у розмірі близько 50 мільярдів доларів для України.
  • Декларація передбачає всебічну підтримку відбудови України на шляху до членства в ЄС та оборону від імперських загроз.
  • Кошти з прибутків від заморожених активів РФ будуть спрямовані на підтримку української економіки та оборону.
  • Декларація покликана забезпечити, що після війни Україна стане стійкою до агресії та збереже економічну стабільність.

Що означає спільна декларація партнерів щодо відновлення України

Я сповнений рішучості забезпечити, щоб Україна мала те, що їй потрібно для перемоги та боротьби за своє виживання. Завтра я оголошу низку дій для прискорення підтримки українських військових, — зазначив зі свого боку президент США Джо Байден

Американський лідер висловив переконання, що партнери допоможуть Україні перейти від підтримки економіки до економічного відродження.

Окрім цього зазначається, що на потреби відновлення спрямовуватимуть кошти з прибутків від заморожених активів РФ.

Володимир Зеленський також висловив впевненність, що взяття партнерами спільних забов’язань щодо відновлення сприятиме ефективній ліквідації наслідків збройної агресії РФ.

Союзники підписали з Україною декларацію щодо відновлення
Володимир Зеленський

Документ передбачає координацію відповідних зусиль через Українську платформу донорів і ця підтримка має стати відчутною вже цьогоріч. 

Це свідчить про наш спільний погляд на життя — ми захищаємо людей, і ми забезпечуємо людям можливість жити. І абсолютно виправдано, що ті, хто допомагає нам вистояти зараз, першими — разом з Україною — отримають користь від масштабної відбудови, — зазначив Зеленський.

Що передбачає декларація з відновлення України

Головні пункти декларації:

  • всебічне сприяння відбудові України на її шляху до членства в ЄС;

  • координація підтримки через Українську платформу донорів;

  • надання до кінця року додаткової фінансової підтримки на суму близько 50 млрд доларів коштом доходів від заморожених активів РФ, частину з яких спрямують на оборону. 

Підписанти зобов'язались забезпечити, щоб Росія не змогла досягти своїх цілей, а Україна після закінчення війни мала стійку до кремлівських загроз економіку. 

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