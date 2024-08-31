США нададуть Україні 800 млн дол для відновлення енергетики

Під час візиту до США, перша віцепремʼєр-міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила про виділення пакета допомоги для відновлення енергетики України на 800 млн дол.
Головні тези:
- США виділять 800 млн дол на відновлення енергетики в Україні.
- Допомога буде використана для ремонту та модернізації енергетичного сектору.
- Це частина коштів, оголошених на Берлінській конференції з відновлення України, які нині розподіляються.
- Україна отримає від США в цьому році 7,8 млрд дол прямої бюджетної допомоги.
- Ця допомога допоможе Україні пройти складний фінансовий період та підтримає її стійкість у протидії російській агресії.
Україна отримає від США 800 млн дол для відновлення енергетики
Свириденко подякувала США за всебічну підтримку української економіки.
Про це вона написала у соцмережі X (Twitter).
Energy was one of the key topics during our trip to the United States. Together with Deputy Secretary of @ENERGY David M. Turk, we discussed the immediate steps needed to restore 🇺🇦 energy system. More than 50% of our power infrastructure has been affected by russian airstrikes.… pic.twitter.com/KNTxmJBSId— Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) August 31, 2024
У США Свириденко зустрілась із заступником міністра енергетики США Девідом Турком, основною темою розмови було відновлення енергетики.
У пресслужбі Міністерства економіки уточнили, що 800 млн дол від США — це частина коштів, що була оголошена на Берлінській конференції з відновлення України, які нині розподіляються.
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Як повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль, ці кошти допоможуть профінансувати пріоритетні видатки державного бюджету, як-от зарплати вчителів, медиків і рятувальників та соціальну допомогу.
Це перший транш прямої бюджетної підтримки від Сполучених Штатів у 2024 році. Загалом Україна цьогоріч отримає від США 7,8 мільярда доларів прямої бюджетної допомоги.
За словами Шмигаля, це дасть Україні змогу впевнено пройти даний фінансовий період.
Дякуємо Сполученим Штатам і Світовому банку за високий рівень уваги й підтримки, яка зміцнює нашу стійкість у протидії варварській російській агресії, — підсумував Денис Шмигаль.
Навесні США виділили найбільший пакет військової допомоги Україні. Його загальна вартість становить 6 млрд дол.
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