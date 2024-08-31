США нададуть Україні 800 млн дол для відновлення енергетики

Під час візиту до США, перша віцепремʼєр-міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила про виділення пакета допомоги для відновлення енергетики України на 800 млн дол.

Україна отримає від США 800 млн дол для відновлення енергетики

Свириденко подякувала США за всебічну підтримку української економіки.

Ми глибоко вдячні за підтримку у створенні систем пасивного захисту, а також пакет фінансування в розмірі 800 млн дол для енергетичного сектору. Під час цього візиту ми надали список критичного обладнання, необхідного для негайного ремонту, створений Кабінетом міністрів. Поширити

Про це вона написала у соцмережі X (Twitter).

Energy was one of the key topics during our trip to the United States. Together with Deputy Secretary of @ENERGY David M. Turk, we discussed the immediate steps needed to restore 🇺🇦 energy system. More than 50% of our power infrastructure has been affected by russian airstrikes.… pic.twitter.com/KNTxmJBSId — Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) August 31, 2024

У США Свириденко зустрілась із заступником міністра енергетики США Девідом Турком, основною темою розмови було відновлення енергетики.

Свириденко у США

У пресслужбі Міністерства економіки уточнили, що 800 млн дол від США — це частина коштів, що була оголошена на Берлінській конференції з відновлення України, які нині розподіляються.

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Як повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль, ці кошти допоможуть профінансувати пріоритетні видатки державного бюджету, як-от зарплати вчителів, медиків і рятувальників та соціальну допомогу.

Це перший транш прямої бюджетної підтримки від Сполучених Штатів у 2024 році. Загалом Україна цьогоріч отримає від США 7,8 мільярда доларів прямої бюджетної допомоги.

За словами Шмигаля, це дасть Україні змогу впевнено пройти даний фінансовий період.

Дякуємо Сполученим Штатам і Світовому банку за високий рівень уваги й підтримки, яка зміцнює нашу стійкість у протидії варварській російській агресії, — підсумував Денис Шмигаль.