США нададуть Україні 800 млн дол для відновлення енергетики
Категорія
Економіка
Дата публікації

США нададуть Україні 800 млн дол для відновлення енергетики

Енергетика
Джерело:  online.ua

Під час візиту до США, перша віцепремʼєр-міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила про виділення пакета допомоги для відновлення енергетики України на 800 млн дол.

Головні тези:

  • США виділять 800 млн дол на відновлення енергетики в Україні.
  • Допомога буде використана для ремонту та модернізації енергетичного сектору.
  • Це частина коштів, оголошених на Берлінській конференції з відновлення України, які нині розподіляються.
  • Україна отримає від США в цьому році 7,8 млрд дол прямої бюджетної допомоги.
  • Ця допомога допоможе Україні пройти складний фінансовий період та підтримає її стійкість у протидії російській агресії.

Україна отримає від США 800 млн дол для відновлення енергетики

Свириденко подякувала США за всебічну підтримку української економіки.

Ми глибоко вдячні за підтримку у створенні систем пасивного захисту, а також пакет фінансування в розмірі 800 млн дол для енергетичного сектору. Під час цього візиту ми надали список критичного обладнання, необхідного для негайного ремонту, створений Кабінетом міністрів.

Про це вона написала у соцмережі X (Twitter).

У США Свириденко зустрілась із заступником міністра енергетики США Девідом Турком, основною темою розмови було відновлення енергетики.

Свириденко у США

У пресслужбі Міністерства економіки уточнили, що 800 млн дол від США — це частина коштів, що була оголошена на Берлінській конференції з відновлення України, які нині розподіляються.

США виділили безповоротний грант Україні у розмірі 3,9 млрд дол

Як повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль, ці кошти допоможуть профінансувати пріоритетні видатки державного бюджету, як-от зарплати вчителів, медиків і рятувальників та соціальну допомогу.

Це перший транш прямої бюджетної підтримки від Сполучених Штатів у 2024 році. Загалом Україна цьогоріч отримає від США 7,8 мільярда доларів прямої бюджетної допомоги.

За словами Шмигаля, це дасть Україні змогу впевнено пройти даний фінансовий період.

Дякуємо Сполученим Штатам і Світовому банку за високий рівень уваги й підтримки, яка зміцнює нашу стійкість у протидії варварській російській агресії, — підсумував Денис Шмигаль.

Навесні США виділили найбільший пакет військової допомоги Україні. Його загальна вартість становить 6 млрд дол.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна першою отримала від США передові РЕБ для F-16
Український F-16
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Україна передала США список цілей для ударів ATACMS по території РФ
Пуск ракети ATACMS
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські урядовці провели зустріч з питань нацбезпеки у США. Що обговорювали
Офіс Президента України
Делегація

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?