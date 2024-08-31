США предоставят Украине 800 млн долл для восстановления энергетики
Категория
Экономика
Дата публикации

США предоставят Украине 800 млн долл для восстановления энергетики

Энергетика
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Источник:  online.ua

Во время визита в США, первая вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко сообщила о выделении пакета помощи для восстановления энергетики Украины на 800 млн долл.

Главные тезисы

  • США выделят Украине 800 млн долл на восстановление энергетики, что поможет ремонтировать и модернизировать сектор.
  • Помощь от США составляет часть пакета денежных средств, выделенных на Берлинской конференции по восстановлению Украины.
  • Украина также будет получать прямую бюджетную помощь от Соединенных Штатов, в том числе 7,8 млрд долл для поддержки финансово сложного периода.
  • Дополнительно к средствам на энергетический сектор, Украина получит транш в размере 3,9 млрд долл для финансирования приоритетных расходов государственного бюджета.
  • Выделение помощи от США поможет Украине укрепить устойчивость и противостоять российской агрессии, поддерживая страну в сложный финансовый период.

Украина получит от США 800 млн долл для восстановления энергетики

Свириденко поблагодарила США за всестороннюю поддержку украинской экономики.

Мы благодарны за поддержку в создании систем пассивной защиты, а также пакет финансирования в размере 800 млн долл для энергетического сектора. В ходе этого визита мы предоставили список критического оборудования, необходимого для немедленного ремонта, созданный Кабинетом министров.

Об этом она написала в соцсети X (Twitter).

В США Свириденко встретилась с замминистра энергетики США Дэвидом Турком, основной темой разговора было возобновление энергетики.

Свириденко в США

В пресс-службе Министерства экономики уточнили, что 800 млн долл. от США — это часть средств, которая была объявлена на Берлинской конференции по восстановлению Украины, которые сейчас распределяются.

США выделили безвозвратный грант Украине в размере 3,9 млрд долл

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, эти средства помогут профинансировать приоритетные расходы государственного бюджета, например зарплаты учителей, медиков и спасателей и социальную помощь.

Это первый транш прямой бюджетной поддержки Соединенных Штатов в 2024 году. В целом, Украина в этом году получит от США 7,8 млрд долл прямой бюджетной помощи.

По словам Шмыгаля, это позволит Украине с уверенностью пройти данный финансовый период.

Благодарим Соединенные Штаты и Всемирный банк за высокий уровень внимания и поддержки, которая укрепляет нашу устойчивость в противодействии варварской российской агрессии, — подытожил Денис Шмыгаль.

Весной США выделили самый большой пакет военной помощи Украине. Его общая стоимость составляет 6 млрд долл.

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