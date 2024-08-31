США предоставят Украине 800 млн долл для восстановления энергетики

Во время визита в США, первая вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко сообщила о выделении пакета помощи для восстановления энергетики Украины на 800 млн долл.

Украина получит от США 800 млн долл для восстановления энергетики

Свириденко поблагодарила США за всестороннюю поддержку украинской экономики.

Мы благодарны за поддержку в создании систем пассивной защиты, а также пакет финансирования в размере 800 млн долл для энергетического сектора. В ходе этого визита мы предоставили список критического оборудования, необходимого для немедленного ремонта, созданный Кабинетом министров. Поделиться

Об этом она написала в соцсети X (Twitter).

Energy was one of the key topics during our trip to the United States. Together with Deputy Secretary of @ENERGY David M. Turk, we discussed the immediate steps needed to restore 🇺🇦 energy system. More than 50% of our power infrastructure has been affected by russian airstrikes.… pic.twitter.com/KNTxmJBSId — Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) August 31, 2024

В США Свириденко встретилась с замминистра энергетики США Дэвидом Турком, основной темой разговора было возобновление энергетики.

Свириденко в США

В пресс-службе Министерства экономики уточнили, что 800 млн долл. от США — это часть средств, которая была объявлена на Берлинской конференции по восстановлению Украины, которые сейчас распределяются.

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Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, эти средства помогут профинансировать приоритетные расходы государственного бюджета, например зарплаты учителей, медиков и спасателей и социальную помощь.

Это первый транш прямой бюджетной поддержки Соединенных Штатов в 2024 году. В целом, Украина в этом году получит от США 7,8 млрд долл прямой бюджетной помощи.

По словам Шмыгаля, это позволит Украине с уверенностью пройти данный финансовый период.

Благодарим Соединенные Штаты и Всемирный банк за высокий уровень внимания и поддержки, которая укрепляет нашу устойчивость в противодействии варварской российской агрессии, — подытожил Денис Шмыгаль.