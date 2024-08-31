США предоставят Украине 800 млн долл для восстановления энергетики

Во время визита в США, первая вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко сообщила о выделении пакета помощи для восстановления энергетики Украины на 800 млн долл.
Главные тезисы
- США выделят Украине 800 млн долл на восстановление энергетики, что поможет ремонтировать и модернизировать сектор.
- Помощь от США составляет часть пакета денежных средств, выделенных на Берлинской конференции по восстановлению Украины.
- Украина также будет получать прямую бюджетную помощь от Соединенных Штатов, в том числе 7,8 млрд долл для поддержки финансово сложного периода.
- Дополнительно к средствам на энергетический сектор, Украина получит транш в размере 3,9 млрд долл для финансирования приоритетных расходов государственного бюджета.
- Выделение помощи от США поможет Украине укрепить устойчивость и противостоять российской агрессии, поддерживая страну в сложный финансовый период.
Украина получит от США 800 млн долл для восстановления энергетики
Свириденко поблагодарила США за всестороннюю поддержку украинской экономики.
Об этом она написала в соцсети X (Twitter).
Energy was one of the key topics during our trip to the United States. Together with Deputy Secretary of @ENERGY David M. Turk, we discussed the immediate steps needed to restore 🇺🇦 energy system. More than 50% of our power infrastructure has been affected by russian airstrikes.… pic.twitter.com/KNTxmJBSId— Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) August 31, 2024
В США Свириденко встретилась с замминистра энергетики США Дэвидом Турком, основной темой разговора было возобновление энергетики.
В пресс-службе Министерства экономики уточнили, что 800 млн долл. от США — это часть средств, которая была объявлена на Берлинской конференции по восстановлению Украины, которые сейчас распределяются.
США выделили безвозвратный грант Украине в размере 3,9 млрд долл
Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, эти средства помогут профинансировать приоритетные расходы государственного бюджета, например зарплаты учителей, медиков и спасателей и социальную помощь.
Это первый транш прямой бюджетной поддержки Соединенных Штатов в 2024 году. В целом, Украина в этом году получит от США 7,8 млрд долл прямой бюджетной помощи.
По словам Шмыгаля, это позволит Украине с уверенностью пройти данный финансовый период.
Благодарим Соединенные Штаты и Всемирный банк за высокий уровень внимания и поддержки, которая укрепляет нашу устойчивость в противодействии варварской российской агрессии, — подытожил Денис Шмыгаль.
Весной США выделили самый большой пакет военной помощи Украине. Его общая стоимость составляет 6 млрд долл.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-