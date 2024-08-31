Украина передала США список целей для ударов ATACMS по территории РФ

По словам главы Минобороны Рустема Умерова по результатам визита в США, Вашингтон получил список стратегических военных объектов на территории РФ для ударов по ним дальнобойными ракетами ATACMS.
Главные тезисы
- Украина передала США список целей на территории РФ для ударов дальнобойными ракетами ATACMS в контексте защиты от российского террора.
- Ограниченное количество ракет ATACMS в США усложняет возможность поставок для Украины.
- Позиция Пентагона заключается в том, что большинство стратегических целей в России находятся вне досягаемости ATACMS.
- Украина не получит значительное количество ракет ATACMS из-за ограниченности ресурсов и времени на их производство в США.
- Минобороны США подтверждает, что большинство стратегических целей в России находятся за пределами дальности действия ракет ATACMS.
Что известно о передаче Украиной США списка целей в РФ для поражения ATACMS
Журналисты издания отмечают, что, несмотря на неоднократные обращения представителей Украины относительно разрешения на использование ATACMS для ударов по РФ, в США пока не планируют предоставлять такое разрешение.
Что говорят в Минобороны США об использовании Украиной ATACMS для ударов по территории РФ
Подчеркивается, что Украина получила от США ограниченное количество дальнобойных ракет ATACMS.
По словам одного из американских чиновников, из-за ограниченного количества этих ракет в США и длительное время на их производство, Украине не следует ожидать поставки значительного количества ATACMS.
При этом в Минобороны США также отмечают, что большинство стратегических целей на территории России находятся вне зоны досягаемости ATACMS.
Например, Россия уже отвела свои самолеты на тыловые аэродромы подальше от границы.
Однако глава Минобороны Украины отрицает эти утверждения.
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