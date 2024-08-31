Украина передала США список целей для ударов ATACMS по территории РФ

По словам главы Минобороны Рустема Умерова по результатам визита в США, Вашингтон получил список стратегических военных объектов на территории РФ для ударов по ним дальнобойными ракетами ATACMS.

Что известно о передаче Украиной США списка целей в РФ для поражения ATACMS

Мы объяснили, какой потенциал нам нужен, чтобы защитить граждан от российского террора, который влекут нам русские, поэтому я надеюсь, что нас услышали, - отметил Умеров. Поделиться

Журналисты издания отмечают, что, несмотря на неоднократные обращения представителей Украины относительно разрешения на использование ATACMS для ударов по РФ, в США пока не планируют предоставлять такое разрешение.

Пуск ракеты ATACMS

Что говорят в Минобороны США об использовании Украиной ATACMS для ударов по территории РФ

Вы слышали, как мы говорили, что украинцы могут использовать помощь в безопасности США, чтобы защитить себя от трансграничных атак, другими словами, для противодействия огню. Но что касается дальних ударов, глубоких ударов по России, наша политика не изменилась, - заявляет спикер Пентагона, генерал-майор Пэт Райдер. Поделиться

Подчеркивается, что Украина получила от США ограниченное количество дальнобойных ракет ATACMS.

По словам одного из американских чиновников, из-за ограниченного количества этих ракет в США и длительное время на их производство, Украине не следует ожидать поставки значительного количества ATACMS.

При этом в Минобороны США также отмечают, что большинство стратегических целей на территории России находятся вне зоны досягаемости ATACMS.

Например, Россия уже отвела свои самолеты на тыловые аэродромы подальше от границы.

Однако глава Минобороны Украины отрицает эти утверждения.