Україна передала США список цілей для ударів ATACMS по території РФ

За словами глави Міноборони Рустема Умєрова за результатами візиту до США, Вашингтон отримав список стратегічних військових об'єктів на території РФ для ударів по них далекобійними ракетами ATACMS.
Головні тези:
- Україна передала США список цілей на території РФ для ударів далекобійними ракетами ATACMS.
- За словами глави Міноборони України, це пов'язано з потребою захисту від російського терору.
- Існує обмежена кількість ракет ATACMS у США, що ускладнює можливість поставок для України.
- Позиція Пентагону полягає в тому, що стратегічні цілі на території РФ переважно знаходяться поза досяжністю ATACMS.
- Глава Міноборони України спростовує дані про відведення російських літаків на тилові аеродроми, наголошуючи на зоні дії глибоких ударів.
Що відомо про передачу Україною США списку цілей в РФ для ураження ATACMS
Журналісти видання зазначають, що попри неодноразові звернення представників України щодо дозволу на використання ATACMS для ударів по РФ, у США поки не планують надавати такий дозвіл.
Що кажуть в Міноборони США стосовно використання Україною ATACMS для ударів по території РФ
Підкреслюється, що Україна отримала від США обмежену кількість далекобійних ракет ATACMS.
За словами одного з американських посадовців, через обмежену кількість цих ракет у США та тривалий час на їхнє виробництво, Україні не слід очікувати на поставки значної кількості ATACMS.
При цьому в Міноборони США також зазначають, що більшість стратегічних цілей на території Росії знаходяться поза зоною досяжності ATACMS.
Наприклад Росія вже відвела свої літаки на тилові аеродроми подалі від кордону.
Однак глава Міноборони України заперечує ці твердження.
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