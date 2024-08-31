Україна передала США список цілей для ударів ATACMS по території РФ
Категорія
Політика
Дата публікації

Україна передала США список цілей для ударів ATACMS по території РФ

Пуск ракети ATACMS
Джерело:  CNN

За словами глави Міноборони Рустема Умєрова за результатами візиту до США, Вашингтон отримав список стратегічних військових об'єктів на території РФ для ударів по них далекобійними ракетами ATACMS. 

Головні тези:

  • Україна передала США список цілей на території РФ для ударів далекобійними ракетами ATACMS.
  • За словами глави Міноборони України, це пов'язано з потребою захисту від російського терору.
  • Існує обмежена кількість ракет ATACMS у США, що ускладнює можливість поставок для України.
  • Позиція Пентагону полягає в тому, що стратегічні цілі на території РФ переважно знаходяться поза досяжністю ATACMS.
  • Глава Міноборони України спростовує дані про відведення російських літаків на тилові аеродроми, наголошуючи на зоні дії глибоких ударів.

Що відомо про передачу Україною США списку цілей в РФ для ураження ATACMS

Ми пояснили, який потенціал нам потрібен, щоб захистити громадян від російського терору, який спричиняють нам росіяни, тому я сподіваюся, що нас почули, - зазначив Умєров.

Журналісти видання зазначають, що попри неодноразові звернення представників України щодо дозволу на використання ATACMS для ударів по РФ, у США поки не планують надавати такий дозвіл.

Україна передала США список цілей в РФ для ураження ракетами ATACMS
Пуск ракети ATACMS

Що кажуть в Міноборони США стосовно використання Україною ATACMS для ударів по території РФ

Ви чули, як ми говорили, що українці можуть використовувати безпекову допомогу США, щоб захистити себе від транскордонних атак, іншими словами, для протидії вогню. Але що стосується дальніх ударів, глибоких ударів по Росії, наша політика не змінилася, - заявляє речник Пентагону, генерал-майор Пет Райдер

Підкреслюється, що Україна отримала від США обмежену кількість далекобійних ракет ATACMS.

За словами одного з американських посадовців, через обмежену кількість цих ракет у США та тривалий час на їхнє виробництво, Україні не слід очікувати на поставки значної кількості ATACMS.

При цьому в Міноборони США також зазначають, що більшість стратегічних цілей на території Росії знаходяться поза зоною досяжності ATACMS.

Наприклад Росія вже відвела свої літаки на тилові аеродроми подалі від кордону.

Однак глава Міноборони України заперечує ці твердження.

Ми показуємо, що аеродроми, які вони використовують для ударів по наших містах, знаходяться в зоні дії глибоких ударів, - наголошує Умєров.

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