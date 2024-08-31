Украинская делегация провела встречу по вопросам нацбезопасности в США. Что обсуждали

Украинская делегация 31 августа встретилась с советниками по нацбезопасности США, Великобритании, Германии и Франции. Они обсудили помощь и гарантии безопасности.
Главные тезисы
- На встрече украинской делегации в США обсуждались вопросы помощи и гарантий безопасности, включая укрепление противовоздушной обороны и обороны энергосистемы.
- Значительное внимание было уделено развитию украинской оборонной промышленности и совместному производству оружия с партнерами для повышения обороноспособности страны.
- Министр обороны Украины обсудил с американским коллегой поставки вооружения, приоритетные потребности украинской армии и ситуацию на поле боя, включая российские обстрелы и атаки.
- Украинские представители подчеркнули важность скорейшего получения необходимого оружия и снаряжения для обеспечения эффективной обороны страны.
- Строительство украинской противовоздушной обороны, защита критической инфраструктуры и сотрудничество с партнерами для расширения производства оружия стали ключевыми темами встречи.
Украинские чиновники встретились с советниками по нацбезопасности стран-партнеров
С украинской стороны приняли участие также министр обороны Рустем Умеров, Посол Украины в США Оксана Маркарова, заместитель руководителя Офиса Президента Николай Точицкий и советница главы Офиса Главы государства Дария Заровна.
Стороны обсудили усилия по дальнейшему укреплению украинской противовоздушной обороны и защите энергосистемы.
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул: для Украины критически важно как можно скорее получить необходимое оружие и снаряжение.
Министр обороны Рустем Умеров рассказал о ситуации на поле боя и нуждах Сил обороны Украины.
В ходе встречи также говорилось о расширении возможностей совместного производства оружия и инвестиции союзников в оборонно-промышленный комплекс нашего государства.
Также подробно обсудили подготовку и процедуру дальнейшей имплементации Украинского договора, принятого партнерами Украины во время 75-го саммита НАТО в Вашингтоне.
Кроме того, стороны согласовали план действий по реализации уже подписанных документов безопасности. Отдельное внимание было уделено реализации Формулы мира.
Умеров встретился с Остином в США
Министр обороны Украины Рустем Умеров 30 августа встретился со своим американским коллегой Ллойдом Остином. Они обсудили поставки вооружения Украине.
По словам Умерова, он рассказал Ллойду о ситуации на поле боя, а также о наших дальнейших целях Украины. Украинские генералы рассказали о приоритетных потребностях украинской армии в вооружении, технике и обучении наших военных.
Он отметил, что противовоздушная оборона остается приоритетом Украины. В частности, нужны установки ПВО и ракеты для защиты критической инфраструктуры, городов и людей.
Другой фокус встречи — развитие украинской оборонной промышленности. За последние два года мы запустили сотни новых предприятий, способных быстро производить высококачественное оружие. Сотрудничество с нашими партнерами является критически важным для расширения этого производства и обеспечения еще более эффективной обороны Украины.
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