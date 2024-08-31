Українські урядовці провели зустріч з питань нацбезпеки у США. Що обговорювали

Українська делегація 31 серпня зустрілася з радниками з питань нацбезпеки США, Великої Британії, Німеччини та Франції. Вони обговорили допомогу Україні та гарантії безпеки.

Українські урядовці зустрілися з радниками з нацбезпеки країн-партнерів

З українського боку участь взяли також міністр оборони Рустем Умєров, Посол України в США Оксана Маркарова, заступник керівника Офісу Президента Микола Точицький і радниця очільника Офісу Глави держави Дарія Зарівна.

Делегацію США очолив радник Президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, Великої Британії — радник з питань національної безпеки Тімоті Барроу, Німеччини — радник канцлера з питань зовнішньої політики та політики безпеки Єнс Пльотнер, Франції — зовнішньополітичний радник Президента Еммануель Бонн. Поширити

Сторони обговорили зусилля з подальшого зміцнення української протиповітряної оборони та захисту енергосистеми.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив: для України критично важливо якомога швидше отримати необхідну зброю та спорядження.

Міністр оборони Рустем Умєров розповів про ситуацію на полі бою та потреби Сил оборони України.

Під час зустрічі також ішлося про розширення можливостей для спільного виробництва зброї та інвестиції союзників в оборонно-промисловий комплекс нашої держави.

Також докладно обговорили підготовку та процедуру подальшої імплементації Українського договору, який партнери України ухвалили під час 75-го саміту НАТО у Вашингтоні.

Крім того, сторони узгодили план дій щодо реалізації вже підписаних безпекових документів. Окрему увагу приділили реалізації Формули миру.

Умєров та Остін у США

Умєров зустрівся з Остіном у США

Міністр оборони України Рустем Умєров 30 серпня зустрівся зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном. Вони обговорили постачання озброєння Україні.

За словами Умєрова, він розповів Ллойду щодо ситуації на полі бою, а також про наші подальші цілі України. Українські генерали розповіли про пріоритетні потреби українською армії в озброєнні, техніці та навчанні наших військових.

Предметно обговорили ситуацію з безперервними російськими обстрілами цивільних обʼєктів та критичної інфраструктури. Тільки за останні чотири дні російські загарбники атакували Україну більш ніж 400 різними ракетами та дронами. Рустем Умєров Міністр оборони України

Він зауважив, що протиповітряна оборона залишається пріоритетом України. Зокрема, потрібні установки ППО та ракети до них для захисту критичної інфраструктури, міст та людей.