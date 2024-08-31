Українські урядовці провели зустріч з питань нацбезпеки у США. Що обговорювали

Українська делегація 31 серпня зустрілася з радниками з питань нацбезпеки США, Великої Британії, Німеччини та Франції. Вони обговорили допомогу Україні та гарантії безпеки.
Головні тези:
- Українські урядовці обговорювали допомогу та гарантії безпеки з радниками з питань нацбезпеки США, Великої Британії, Німеччини та Франції.
- Стало відомо про плани зміцнення української протиповітряної оборони та захисту енергосистеми в результаті зустрічі.
- Українські урядовці акцентували увагу на отриманні необхідної зброї та спорядження для забезпечення ефективної оборони країни.
- Згадано про плани розвитку української оборонної промисловості та спільне виробництво зброї з партнерами для підвищення обороноздатності України.
- Необхідність реалізації договорів та узгодження планів дій у контексті забезпечення безпеки України була акцентована під час зустрічі.
Українські урядовці зустрілися з радниками з нацбезпеки країн-партнерів
З українського боку участь взяли також міністр оборони Рустем Умєров, Посол України в США Оксана Маркарова, заступник керівника Офісу Президента Микола Точицький і радниця очільника Офісу Глави держави Дарія Зарівна.
Сторони обговорили зусилля з подальшого зміцнення української протиповітряної оборони та захисту енергосистеми.
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив: для України критично важливо якомога швидше отримати необхідну зброю та спорядження.
Міністр оборони Рустем Умєров розповів про ситуацію на полі бою та потреби Сил оборони України.
Під час зустрічі також ішлося про розширення можливостей для спільного виробництва зброї та інвестиції союзників в оборонно-промисловий комплекс нашої держави.
Також докладно обговорили підготовку та процедуру подальшої імплементації Українського договору, який партнери України ухвалили під час 75-го саміту НАТО у Вашингтоні.
Крім того, сторони узгодили план дій щодо реалізації вже підписаних безпекових документів. Окрему увагу приділили реалізації Формули миру.
Умєров зустрівся з Остіном у США
Міністр оборони України Рустем Умєров 30 серпня зустрівся зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном. Вони обговорили постачання озброєння Україні.
За словами Умєрова, він розповів Ллойду щодо ситуації на полі бою, а також про наші подальші цілі України. Українські генерали розповіли про пріоритетні потреби українською армії в озброєнні, техніці та навчанні наших військових.
Він зауважив, що протиповітряна оборона залишається пріоритетом України. Зокрема, потрібні установки ППО та ракети до них для захисту критичної інфраструктури, міст та людей.
Інший фокус зустрічі — розвиток української оборонної промисловості. За останні два роки ми запустили сотні нових підприємств, які здатні швидко виробляти високоякісну зброю. Співпраця з нашими партнерами є критично важливою для розширення цього виробництва та забезпечення ще більш ефективної оборони України.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-