Умєров обговорив з главою Пентагону дозвіл України бити по РФ

Міністри оборони України та США Рустем Умєров та Ллойд Остін 29 травня обговорили ситуацію на фронті та американську військову допомогу Києву.

Умєров наголосив главі Пентагону, що Україна повинна мати право бити по Росії

За словами Рустема Умєрова, під час переговорів було обговорено поточну ситуацію на фронті. Головнокомандувач Сирський доповів про ситуацію на полі бою.

При цьому міністр розповів, що поінформував американського колегу про мобілізацію та відновлення бойових бригад.

Today, I had my weekly phone conversation with US @SecDef Lloyd Austin.



We discussed the current situation at the front.



Commander-in-Chief Syrskyi reported in detail about the situation on the battlefield.



I separately informed my American colleague about the mobilization… — Rustem Umerov (@rustem_umerov) May 29, 2024

Окрему увагу сторони приділили питанню постачання Україні протиповітряної оборони та боєприпасів.

Росія продовжує застосовувати керовані авіабомби по всій лінії фронту. Я також наголосив, що Україна повинна мати право завдавати ударів по території противника, — наголосив міністр Умєров. Поширити

Він додав, що вдячний американським партнерам за постійну підтримку.

Удари по РФ західною зброєю — що передувало

Кілька європейських країн не заперечують, аби Україна била їхньою зброєю по РФ, розповів напередодні глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Зокрема глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон 3 травня також заявив, що ЗСУ мають право бити по обʼєктах РФ зброєю, наданою Лондоном, а пізніше з аналогічними заявами виступили Швеція та Польща.

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі, коментуючи дозвіл Україні бити по РФ, також заявила, що її країна не встановлювала Києву жодних умов використання зброї.

За помʼякшення обмежень для ЗСУ також виступили міністр оборони Нідерландів Марк Рютте та президент Франції Емманюель Макрон. Водночас, Парламентська асамблея НАТО закликала уряди держав Альянсу дозволити Україні бити західною зброєю по військових цілях на території Росії.