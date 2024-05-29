Умєров обговорив з главою Пентагону дозвіл України бити по РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Умєров обговорив з главою Пентагону дозвіл України бити по РФ

Рустем Умєров
умєров

Міністри оборони України та США Рустем Умєров та Ллойд Остін 29 травня обговорили ситуацію на фронті та американську військову допомогу Києву.

Умєров наголосив главі Пентагону, що Україна повинна мати право бити по Росії

За словами Рустема Умєрова, під час переговорів було обговорено поточну ситуацію на фронті. Головнокомандувач Сирський доповів про ситуацію на полі бою.

При цьому міністр розповів, що поінформував американського колегу про мобілізацію та відновлення бойових бригад.

Окрему увагу сторони приділили питанню постачання Україні протиповітряної оборони та боєприпасів.

Росія продовжує застосовувати керовані авіабомби по всій лінії фронту. Я також наголосив, що Україна повинна мати право завдавати ударів по території противника, — наголосив міністр Умєров.

Він додав, що вдячний американським партнерам за постійну підтримку.

Удари по РФ західною зброєю — що передувало

Кілька європейських країн не заперечують, аби Україна била їхньою зброєю по РФ, розповів напередодні глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Зокрема глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон 3 травня також заявив, що ЗСУ мають право бити по обʼєктах РФ зброєю, наданою Лондоном, а пізніше з аналогічними заявами виступили Швеція та Польща.

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі, коментуючи дозвіл Україні бити по РФ, також заявила, що її країна не встановлювала Києву жодних умов використання зброї.

За помʼякшення обмежень для ЗСУ також виступили міністр оборони Нідерландів Марк Рютте та президент Франції Емманюель Макрон. Водночас, Парламентська асамблея НАТО закликала уряди держав Альянсу дозволити Україні бити західною зброєю по військових цілях на території Росії.

Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що адміністрація президента Джо Байдена готова із розумінням поставитись до використання Україною американської зброї для ударів по стратегічних об'єктах на території Росії. 

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