Умеров обсудил с главой Пентагона разрешение Украины бить по РФ

Министры обороны Украины и США Рустем Умеров и Ллойд Остин обсудили 29 мая ситуацию на фронте и американскую военную помощь Киеву.

Умеров подчеркнул главе Пентагона, что Украина должна иметь право бить по России

По словам Рустема Умерова, в ходе переговоров была обсуждена текущая ситуация на фронте. Главнокомандующий Сырский доложил о ситуации на поле боя.

При этом министр рассказал, что проинформировал американского коллегу о мобилизации и возобновлении боевых бригад.

Today, I had my weekly phone conversation with US @SecDef Lloyd Austin.



We discussed the current situation at the front.



Commander-in-Chief Syrskyi reported in detail about the situation on the battlefield.



I separately informed my American colleague about the mobilization… — Rustem Umerov (@rustem_umerov) May 29, 2024

Отдельное внимание стороны уделили вопросу поставок Украине противовоздушной обороны и боеприпасов.

Россия продолжает использовать управляемые авиабомбы по всей полосы фронта. Я также подчеркнул, что Украина должна иметь право наносить удары по территории противника, — подчеркнул министр Умеров. Поделиться

Он добавил, что благодарен американским партнерам за постоянную поддержку.

Удары по РФ западным оружием — что предшествовало

Несколько европейских стран не отрицают, чтобы Украина избивала их оружием по РФ, рассказал накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

В частности, глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон 3 мая также заявил, что ВСУ имеют право бить по объектам РФ оружием, предоставленным Лондоном, а позже с аналогичными заявлениями выступили Швеция и Польша.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, комментируя разрешение Украине бить по РФ, также заявила, что ее страна не устанавливала Киеву никаких условий использования оружия.

За смягчение ограничений для ВСУ также выступили министр обороны Нидерландов Марк Рютте и президент Франции Эмманюэль Макрон. В то же время Парламентская ассамблея НАТО призвала правительства государств Альянса разрешить Украине бить западным оружием по военным целям на территории России.