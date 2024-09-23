Україна отримає від Данії 16 млн євро для відновлення енергетики

Путінська армія не лише порушує кордони України, Росія порушує правила ведення війни масованими атаками на українську систему електропостачання та опалення. Зараз зима не за горами, і багато українських домівок залишаться без тепла та світла...

Ми повинні зробити все можливе, щоб українська енергосистема була максимально сильною.