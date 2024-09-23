Україна отримає від Данії 16 млн євро для відновлення енергетики
Категорія
Економіка
Дата публікації

Україна отримає від Данії 16 млн євро для відновлення енергетики

Енергетика
Джерело:  УНН

Данія виділяє для підтримки української енергетики 130 млн данських крон. Ця сума еквівалентна 16 млн євро.

Головні тези:

  • Данія надає допомогу для відновлення української енергетики.
  • Російські обстріли пошкодили 80% об’єктів енергетики країни, не враховуючи АЕС.
  • Міністр клімату, енергетики та комунальних послуг Данії Ларс Аагаард підтвердив виділення 130 млн данських крон для відновлення критичної інфраструктури в Україні.

Данія виділяє гроші на підтримку енергетики України

Міністр клімату, енергетики та комунальних послуг Данії Ларс Аагаард заявив, що його країна виділить 130 млн крон на відновлення критичної інфраструктури.

Російські обстріли зруйнували 80 % об’єктів енергетики України, за винятком атомних електростанцій.  

Путінська армія не лише порушує кордони України, Росія порушує правила ведення війни масованими атаками на українську систему електропостачання та опалення. Зараз зима не за горами, і багато українських домівок залишаться без тепла та світла...

Ми повинні зробити все можливе, щоб українська енергосистема була максимально сильною.

Ларс Аагаард

Ларс Аагаард

Міністр клімату, енергетики та комунальних послуг Данії

Кошти виділяє Уряд Данії у співпраці з декількома організаціями, серед яких ПРООН та Енергетичне співтовариство.

Прогнози на зиму в Україні

Місія ООН з моніторингу дотримання прав людини в Україні нещодавно зробила прогноз стосовно енергетичної ситуації під час опалювального сезону. 

Через російські обстріли світла може не бути до 18 годин на добу.

Взимку окрім зникнення електрики буде ще одна серйозна проблема — відсутність опалення. 

Представники Місії ООН зазначили, що без аварійного електропостачання мільйони українців у Києві та інших містах країни можуть залишитись без тепла. 

Пізніше в ООН зазначили, що це лише один з можливих сценаріїв розвитку подій.

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