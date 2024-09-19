ЄС виділить Україні 160 млн євро для підтримки енергосистеми

Європейський Союз виділить Україні 160 мільйонів євро для зміцнення її енергетичної інфраструктури та підготовки до зими на тлі можливих російських атак.
Головні тези:
- ЄС надасть додаткові 160 мільйонів євро Україні для створення гуманітарних пунктів обігріву та ремонту енергетичної інфраструктури.
- Аналітики прогнозують, що відключення електроенергії взимку можуть продовжитись через зростання споживання та недостатню генерацію.
- Експерти вказують на складнощі у прогнозуванні ситуації в енергосистемі та необхідність підготовки до можливих атак на енергетичну інфраструктуру.
- Світло може бути відсутнім на 8-12 годин у деякі дні в регіонах з великою кількістю промислових підприємств.
- Додаткові кошти від ЄС дозволять Україні підготуватися до зимового сезону та зміцнити енергетичну систему країни.
ЄС виділить додаткові 160 млн євро Україні
Як повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, ЄС надасть додаткові 160 мільйонів євро цієї зими, з яких 60 мільйонів підуть на гуманітарну допомогу, включаючи облаштування пунктів обігріву та закупівлю обігрівачів, а 100 мільйонів — на ремонтні роботи та розвиток відновлюваної енергетики.
Russia is trying to plunge Ukraine in the dark with targeted attacks on its energy systems.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 19, 2024
The EU and the @IEA are working to keep the lights on, ahead of the winter.
We will Repair. Connect. And Stabilise the flow of energy in Ukraine ↓ https://t.co/IVcU7tECVc
Вона також підкреслила, що з початку повномасштабної війни ЄС надав Україні на енергетичну підтримку приблизно 2 млрд євро, не враховуючи вартість обладнання.
Зокрема, Україна отримала понад 10 тисяч генераторів і трансформаторів через Механізм цивільного захисту ЄС.
Які прогнози роблять аналітики стосовно відключень світла взимку
За словами головного наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень Геннадія Рябцева, протягом майбутньої зими ситуація зі світлом може не зазнати змін і відключення триватимуть.
Між тим, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначає, що наразі важко прогнозувати ситуацію в енергосистемі на майбутню зиму.
Він додав, що взимку ситуація зі світлом буде майже як у липні, але потрібно додати ще десь 4 години відключень.
За словами аналітика з Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука, минулого року у деякі дні світло було відсутнє по 8-12 годин.
Він зазначив, що це відбувалось в регіонах із великою кількістю промислових підприємств.
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