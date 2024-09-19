ЄС виділить Україні 160 млн євро для підтримки енергосистеми

Європейський Союз виділить Україні 160 мільйонів євро для зміцнення її енергетичної інфраструктури та підготовки до зими на тлі можливих російських атак.

ЄС виділить додаткові 160 млн євро Україні

Як повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, ЄС надасть додаткові 160 мільйонів євро цієї зими, з яких 60 мільйонів підуть на гуманітарну допомогу, включаючи облаштування пунктів обігріву та закупівлю обігрівачів, а 100 мільйонів — на ремонтні роботи та розвиток відновлюваної енергетики.

Russia is trying to plunge Ukraine in the dark with targeted attacks on its energy systems.



The EU and the @IEA are working to keep the lights on, ahead of the winter.



We will Repair. Connect. And Stabilise the flow of energy in Ukraine ↓ https://t.co/IVcU7tECVc — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 19, 2024

Ці 100 мільйонів надходять з доходів від заморожених російських активів у Європі. Це абсолютно справедливо, що Росія заплатить за зруйноване, — зазначила Урсула фон дер Ляєн. Поширити

Вона також підкреслила, що з початку повномасштабної війни ЄС надав Україні на енергетичну підтримку приблизно 2 млрд євро, не враховуючи вартість обладнання.

Зокрема, Україна отримала понад 10 тисяч генераторів і трансформаторів через Механізм цивільного захисту ЄС.

Які прогнози роблять аналітики стосовно відключень світла взимку

За словами головного наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень Геннадія Рябцева, протягом майбутньої зими ситуація зі світлом може не зазнати змін і відключення триватимуть.

На жаль, нічого не зміниться. Графіки стабілізаційних вимкнень все одно будуть, тому що збільшення генерації компенсується зростанням споживання електричної енергії, — пояснює Рябцев. Поширити

Між тим, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначає, що наразі важко прогнозувати ситуацію в енергосистемі на майбутню зиму.

Є багато невідомості: наявність протиповітряної оборони, нові можливості ворога вражати енергетичну інфраструктуру, наявність обладнання для ремонту тощо, — підкреслив експерт. Поширити

Він додав, що взимку ситуація зі світлом буде майже як у липні, але потрібно додати ще десь 4 години відключень.

За словами аналітика з Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука, минулого року у деякі дні світло було відсутнє по 8-12 годин.

Він зазначив, що це відбувалось в регіонах із великою кількістю промислових підприємств.