ЕС выделит Украине 160 млн евро для поддержки энергосистемы

Европейский Союз выделит Украине 160 млн евро для укрепления ее энергетической инфраструктуры и подготовки к зиме на фоне возможных российских атак.

ЕС выделит дополнительные 160 млн евро Украине

Как сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, ЕС предоставит дополнительные 160 миллионов евро этой зимой, из которых 60 миллионов пойдут на гуманитарную помощь, включая обустройство пунктов обогрева и закупку обогревателей, а 100 миллионов — на ремонтные работы и развитие возобновляемой.

Russia is trying to plunge Ukraine in the dark with targeted attacks on its energy systems.



The EU and the @IEA are working to keep the lights on, ahead of the winter.



We will Repair. Connect. And Stabilise the flow of energy in Ukraine ↓ https://t.co/IVcU7tECVc — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 19, 2024

Эти 100 миллионов поступают из доходов от замороженных российских активов в Европе. Это совершенно справедливо, что Россия заплатит за разрушенное, — отметила Урсула фон дер Ляен. Поделиться

Она также подчеркнула, что с начала полномасштабной войны ЕС предоставил Украине на энергетическую поддержку около 2 млрд евро, не считая стоимости оборудования.

В частности, Украина получила более 10 тысяч генераторов и трансформаторов через механизм гражданской защиты ЕС.

Какие прогнозы делают аналитики по отключениям света зимой

По словам главного научного сотрудника Национального института стратегических исследований Геннадия Рябцева, в течение предстоящей зимы ситуация со светом может не претерпеть изменений и отключения будут продолжаться.

К сожалению, ничего не изменится. Графики стабилизационных отключений все равно будут, потому что увеличение генерации компенсируется ростом потребления электрической энергии, — объясняет Рябцев. Поделиться

Между тем директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отмечает, что сейчас трудно прогнозировать ситуацию в энергосистеме на предстоящую зиму.

Есть много неизвестности: наличие противовоздушной обороны, новые возможности врага поражать энергетическую инфраструктуру, наличие оборудования для ремонта и тому подобное, подчеркнул эксперт. Поделиться

Он добавил, что зимой ситуация со светом будет почти как в июле, но нужно добавить еще около 4 часов отключений.

По словам аналитика из Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, в прошлом году в некоторые дни свет отсутствовал по 8-12 часов.

Он отметил, что это происходило в регионах с большим количеством промышленных предприятий.