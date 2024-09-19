ЕС выделит Украине 160 млн евро для поддержки энергосистемы

Европейский Союз выделит Украине 160 млн евро для укрепления ее энергетической инфраструктуры и подготовки к зиме на фоне возможных российских атак.
Главные тезисы
- ЕС выделяет Украине 160 млн евро для укрепления энергетической инфраструктуры перед возможными российскими атаками.
- Дополнительные средства также пойдут на гуманитарную помощь и развитие возобновляемой энергетики в Украине.
- Аналитики предрекают продолжение отключений света зимой из-за роста потребления электроэнергии и возможного воздействия врага на энергетическую инфраструктуру.
- Эксперты отмечают, что сложно прогнозировать ситуацию из-за наличия неизвестностей, включая возможности противника поражать энергосистему.
- В прошлом году отключения света в некоторых регионах Украины достигали 8-12 часов в день, особенно на фоне наличия промышленных предприятий.
ЕС выделит дополнительные 160 млн евро Украине
Как сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, ЕС предоставит дополнительные 160 миллионов евро этой зимой, из которых 60 миллионов пойдут на гуманитарную помощь, включая обустройство пунктов обогрева и закупку обогревателей, а 100 миллионов — на ремонтные работы и развитие возобновляемой.
Russia is trying to plunge Ukraine in the dark with targeted attacks on its energy systems.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 19, 2024
The EU and the @IEA are working to keep the lights on, ahead of the winter.
We will Repair. Connect. And Stabilise the flow of energy in Ukraine ↓ https://t.co/IVcU7tECVc
Она также подчеркнула, что с начала полномасштабной войны ЕС предоставил Украине на энергетическую поддержку около 2 млрд евро, не считая стоимости оборудования.
В частности, Украина получила более 10 тысяч генераторов и трансформаторов через механизм гражданской защиты ЕС.
Какие прогнозы делают аналитики по отключениям света зимой
По словам главного научного сотрудника Национального института стратегических исследований Геннадия Рябцева, в течение предстоящей зимы ситуация со светом может не претерпеть изменений и отключения будут продолжаться.
Между тем директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отмечает, что сейчас трудно прогнозировать ситуацию в энергосистеме на предстоящую зиму.
Он добавил, что зимой ситуация со светом будет почти как в июле, но нужно добавить еще около 4 часов отключений.
По словам аналитика из Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, в прошлом году в некоторые дни свет отсутствовал по 8-12 часов.
Он отметил, что это происходило в регионах с большим количеством промышленных предприятий.
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