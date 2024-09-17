ЕС независимо от США выделит Украине до 40 млрд евро помощи
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ЕС независимо от США выделит Украине до 40 млрд евро помощи

Евро
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Источник:  The Financial Times

Страны ЕС готовят для Украины 40 млрд евро дополнительной кредитной помощи до конца этого года независимо от США.

Главные тезисы

  • Страны ЕС намерены выделить Украине до 40 млрд евро помощи до конца текущего года независимо от США.
  • Финансовая поддержка направлена на борьбу с финансовым дефицитом Украины и обеспечивается за счет доходов от замороженных активов России.
  • ЕС хочет предоставить Украине кредит за счет доходов от замороженных активов РФ для поддержки финансовой стабильности.
  • Европейский Союз планирует расширить программу помощи с поддержкой большинства стран ЕС, и окончательная сумма помощи может составить от 20 до 40 млрд евро.
  • Решение о предоставлении средств зависит от консультаций с государствами-членами Европейской комиссии и инициатива поддерживается различными лидерами, такими как Шарль Мишель, Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляен.

ЕС решил предоставить Украине собственную финансовую помощь

Средства планируется выделить в рамках предложения стран G7 по использованию доходов из замороженных активов РФ.

Сразу три собеседника издания, участвовавших в переговорах, отметили, что в Брюсселе обеспокоены вероятным блокированием Венгрией предоставления гарантий, необходимых для участия США в схеме использования доходов от замороженных активов РФ для помощи Украине.

Правительство пророссийски настроенного премьер-министра Венгрии Виктора Орбана уже пыталось отложить решение о принятии схемы использования доходов из замороженных активов РФ к моменту проведения президентских выборов в США 5 ноября.

Однако работать над альтернативным планом в ЕС должны начать уже в ближайшие недели, поскольку инициатива зависит от полномочий, срок которых истекает в конце года.

ЕС готовит самостоятельную финансовую помощь Украине за счет доходов от замороженных активов РФ
Шарль Мишель, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляен

Средства будут направлены на поддержку финансовой стабильности Украины, которая по прогнозу МВФ уже в следующем году будет испытывать дефицит финансирования в размере 38 млрд долларов.

Сколько денег ЕС планирует выделить Украине

Проект юридического предложения, о котором заявляют журналисты издания, предусматривает пока неопределенное количество миллиардов евро в виде ряда кредитов Украине до конца текущего года.

Такой шаг, расширение существующей программы помощи, потребует лишь поддержки большинства, а не единодушия, что устранит право вето Будапешта.

Окончательная цифра может изменяться от 20 до 40 млрд. евро и будет установлена Европейской комиссией после консультаций с государствами-членами, заявили чиновники.

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