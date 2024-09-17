Страны ЕС готовят для Украины 40 млрд евро дополнительной кредитной помощи до конца этого года независимо от США.

ЕС решил предоставить Украине собственную финансовую помощь

Средства планируется выделить в рамках предложения стран G7 по использованию доходов из замороженных активов РФ.

Сразу три собеседника издания, участвовавших в переговорах, отметили, что в Брюсселе обеспокоены вероятным блокированием Венгрией предоставления гарантий, необходимых для участия США в схеме использования доходов от замороженных активов РФ для помощи Украине.

Правительство пророссийски настроенного премьер-министра Венгрии Виктора Орбана уже пыталось отложить решение о принятии схемы использования доходов из замороженных активов РФ к моменту проведения президентских выборов в США 5 ноября.

Однако работать над альтернативным планом в ЕС должны начать уже в ближайшие недели, поскольку инициатива зависит от полномочий, срок которых истекает в конце года.

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Средства будут направлены на поддержку финансовой стабильности Украины, которая по прогнозу МВФ уже в следующем году будет испытывать дефицит финансирования в размере 38 млрд долларов.

Сколько денег ЕС планирует выделить Украине

Проект юридического предложения, о котором заявляют журналисты издания, предусматривает пока неопределенное количество миллиардов евро в виде ряда кредитов Украине до конца текущего года.

Такой шаг, расширение существующей программы помощи, потребует лишь поддержки большинства, а не единодушия, что устранит право вето Будапешта.

Окончательная цифра может изменяться от 20 до 40 млрд. евро и будет установлена Европейской комиссией после консультаций с государствами-членами, заявили чиновники.