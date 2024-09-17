Страны ЕС готовят для Украины 40 млрд евро дополнительной кредитной помощи до конца этого года независимо от США.
Главные тезисы
- Страны ЕС намерены выделить Украине до 40 млрд евро помощи до конца текущего года независимо от США.
- Финансовая поддержка направлена на борьбу с финансовым дефицитом Украины и обеспечивается за счет доходов от замороженных активов России.
- ЕС хочет предоставить Украине кредит за счет доходов от замороженных активов РФ для поддержки финансовой стабильности.
- Европейский Союз планирует расширить программу помощи с поддержкой большинства стран ЕС, и окончательная сумма помощи может составить от 20 до 40 млрд евро.
- Решение о предоставлении средств зависит от консультаций с государствами-членами Европейской комиссии и инициатива поддерживается различными лидерами, такими как Шарль Мишель, Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляен.
ЕС решил предоставить Украине собственную финансовую помощь
Средства планируется выделить в рамках предложения стран G7 по использованию доходов из замороженных активов РФ.
Сразу три собеседника издания, участвовавших в переговорах, отметили, что в Брюсселе обеспокоены вероятным блокированием Венгрией предоставления гарантий, необходимых для участия США в схеме использования доходов от замороженных активов РФ для помощи Украине.
Правительство пророссийски настроенного премьер-министра Венгрии Виктора Орбана уже пыталось отложить решение о принятии схемы использования доходов из замороженных активов РФ к моменту проведения президентских выборов в США 5 ноября.
Однако работать над альтернативным планом в ЕС должны начать уже в ближайшие недели, поскольку инициатива зависит от полномочий, срок которых истекает в конце года.
Средства будут направлены на поддержку финансовой стабильности Украины, которая по прогнозу МВФ уже в следующем году будет испытывать дефицит финансирования в размере 38 млрд долларов.
Сколько денег ЕС планирует выделить Украине
Проект юридического предложения, о котором заявляют журналисты издания, предусматривает пока неопределенное количество миллиардов евро в виде ряда кредитов Украине до конца текущего года.
Такой шаг, расширение существующей программы помощи, потребует лишь поддержки большинства, а не единодушия, что устранит право вето Будапешта.
Окончательная цифра может изменяться от 20 до 40 млрд. евро и будет установлена Европейской комиссией после консультаций с государствами-членами, заявили чиновники.
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