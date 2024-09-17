Країни ЄС готують для України 40 млрд євро додаткової кредитної допомоги до кінця цього року незалежно від США.

ЄС вирішив надати Україні власну фінансову допомогу

Зазначається, що кошти планується виділити у рамках пропозиції країн G7 щодо використання прибутків із заморожених активів РФ.

Одразу три співрозмовники видання, що брали участь у переговорах, зазначили, що у Брюсселі стурбовані ймовірним блокуванням Угорщиною надання гарантій, необхідних для участі США у схемі з використання прибутків від заморожених активів РФ для допомоги Україні.

Уряд проросійські налаштованого прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана вже намагався відкласти рішення щодо ухвалення схеми використання прибутків із заморожених активів РФ до моменту проведення президентських виборів у США 5 листопада.

Однак працювати над альтернативним планом у ЄС мають почати вже протягом найближчих тижнів, оскільки ініціатива залежить від повноважень, термін яких спливає наприкінці року.

Шарль Мішель, Володимир Зеленський, Урсула фон дер Ляєн

Кошти будуть спрямовані на підтримку фінансової стабільності України, яка за прогнозом МВФ, вже у наступному році відчуватиме дефіцит фінансування у розмірі 38 млрд доларів.

Скільки грошей ЄС планує виділити Україні

Проект юридичної пропозиції, про який заявляють журналісти видання, передбачає невизначену поки кількість мільярдів євро у вигляді низки кредитів Україні до кінця поточного року.

Такий крок, розширення існуючої програми допомоги, вимагатиме лише підтримки більшості, а не одностайності, що усуне право вето Будапешта.

Остаточна цифра може змінюватись від 20 до 40 млрд євро і буде встановлена Європейською комісією після консультацій з державами-членами, заявили чиновники.