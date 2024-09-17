Країни ЄС готують для України 40 млрд євро додаткової кредитної допомоги до кінця цього року незалежно від США.
Головні тези:
- Європейський Союз планує надати Україні до 40 млрд євро фінансової підтримки до кінця поточного року.
- Допомога буде здійснюватись за рахунок прибутків від заморожених активів Російської Федерації.
- Розширення програми допомоги буде забезпечене підтримкою більшості країн ЄС і уникне права вето однієї держави.
- Фінансова підтримка спрямована на боротьбу з фінансовим дефіцитом України, прогнозованим МВФ на наступний рік на рівні 38 млрд доларів.
- Остаточна сума допомоги може становити від 20 до 40 млрд євро і буде визначена після консультацій з державами-членами Європейської комісії.
ЄС вирішив надати Україні власну фінансову допомогу
Зазначається, що кошти планується виділити у рамках пропозиції країн G7 щодо використання прибутків із заморожених активів РФ.
Одразу три співрозмовники видання, що брали участь у переговорах, зазначили, що у Брюсселі стурбовані ймовірним блокуванням Угорщиною надання гарантій, необхідних для участі США у схемі з використання прибутків від заморожених активів РФ для допомоги Україні.
Уряд проросійські налаштованого прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана вже намагався відкласти рішення щодо ухвалення схеми використання прибутків із заморожених активів РФ до моменту проведення президентських виборів у США 5 листопада.
Однак працювати над альтернативним планом у ЄС мають почати вже протягом найближчих тижнів, оскільки ініціатива залежить від повноважень, термін яких спливає наприкінці року.
Кошти будуть спрямовані на підтримку фінансової стабільності України, яка за прогнозом МВФ, вже у наступному році відчуватиме дефіцит фінансування у розмірі 38 млрд доларів.
Скільки грошей ЄС планує виділити Україні
Проект юридичної пропозиції, про який заявляють журналісти видання, передбачає невизначену поки кількість мільярдів євро у вигляді низки кредитів Україні до кінця поточного року.
Такий крок, розширення існуючої програми допомоги, вимагатиме лише підтримки більшості, а не одностайності, що усуне право вето Будапешта.
Остаточна цифра може змінюватись від 20 до 40 млрд євро і буде встановлена Європейською комісією після консультацій з державами-членами, заявили чиновники.
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