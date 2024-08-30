Боррель вимагає від ЄС домогтись припинення блокування Угорщиною грошей для України

Очільник європейської дипломатії зазначає, що керівництво ЄС має терміново вивільнити заблоковані Угорщиною кошти для України, виділені зі спеціального фонду допомоги Україні в межах Європейського фонду миру.

Ми також обговорили питання щодо фінансування. Міністри погодилися, що є терміновою справою розблокувати €6,6 мільярда із фонду допомоги Україні. Цей відомий обсяг грошей, який був заблокований вже протягом багатьох місяців у межах Європейського фонду миру. Багато із міністрів повторили, що сьогодні це не ті гроші, що належать Україні, - підкреслив Боррель. Поширити

Віктор Орбан

Він наголосив, що ці кошти належать Україні і мають компенсувати здійснені витрати.

Україна вже отримала відповідні матеріали, тож ці країни повинні отримати компенсацію, - пояснює Боррель. Поширити

Він зазначив, що продовжує шукати рішення для протидії проблемі блокування грошей для України з боку Угорщини.

Яку допомогу ЄС ще планує надати Україні

Боррель у коментарі журналістам видання "Голос Америки" зазначив, що ЄС хоче збільшити кількість українських військових, які зможуть проходити підготовку на території країн ЄС.

За його словами, у ЄС домовилися, що навчання українських військових проходитиме максимально близько до України, але не на її території.

Тим часом міністр оборони Швеції Пол Йонсон каже, що територія України в теорії все ж може бути задіяна в тренувальній програмі певним чином.