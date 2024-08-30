Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель закрикав керівництво ЄС терміново домогтись від Угорщини розблокування 6,6 млрд євро, призначених на допомогу Україні.
Головні тези:
- Жозеп Боррель закликав ЄС терміново вирішити проблему блокування 6,6 млрд євро, призначених на допомогу Україні, Угорщиною.
- Згідно угоди в ЄС планується збільшення кількості українських військових, які проходитимуть підготовку на території країн Союзу.
- Міністр оборони Швеції висловив обгрунтовані спроби визначити території для навчання українських військових.
- Європейський Союз має домогтись розблокування коштів для України, щоб компенсувати здійснені витрати та продовжити підтримку країни.
- Україна має отримати негайну допомогу та фінансову підтримку для зміцнення своєї обороноздатності та безпеки.
Боррель вимагає від ЄС домогтись припинення блокування Угорщиною грошей для України
Очільник європейської дипломатії зазначає, що керівництво ЄС має терміново вивільнити заблоковані Угорщиною кошти для України, виділені зі спеціального фонду допомоги Україні в межах Європейського фонду миру.
Він наголосив, що ці кошти належать Україні і мають компенсувати здійснені витрати.
Він зазначив, що продовжує шукати рішення для протидії проблемі блокування грошей для України з боку Угорщини.
Яку допомогу ЄС ще планує надати Україні
Боррель у коментарі журналістам видання "Голос Америки" зазначив, що ЄС хоче збільшити кількість українських військових, які зможуть проходити підготовку на території країн ЄС.
За його словами, у ЄС домовилися, що навчання українських військових проходитиме максимально близько до України, але не на її території.
Тим часом міністр оборони Швеції Пол Йонсон каже, що територія України в теорії все ж може бути задіяна в тренувальній програмі певним чином.
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