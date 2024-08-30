Боррель закликав ЄС терміново вирішити проблему блокування Угорщиною грошей для України
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Політика
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Боррель закликав ЄС терміново вирішити проблему блокування Угорщиною грошей для України

Жозеп Боррель
Джерело:  Укрінформ

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель закрикав керівництво ЄС терміново домогтись від Угорщини розблокування 6,6 млрд євро, призначених на допомогу Україні. 

Головні тези:

  • Жозеп Боррель закликав ЄС терміново вирішити проблему блокування 6,6 млрд євро, призначених на допомогу Україні, Угорщиною.
  • Згідно угоди в ЄС планується збільшення кількості українських військових, які проходитимуть підготовку на території країн Союзу.
  • Міністр оборони Швеції висловив обгрунтовані спроби визначити території для навчання українських військових.
  • Європейський Союз має домогтись розблокування коштів для України, щоб компенсувати здійснені витрати та продовжити підтримку країни.
  • Україна має отримати негайну допомогу та фінансову підтримку для зміцнення своєї обороноздатності та безпеки.

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Очільник європейської дипломатії зазначає, що керівництво ЄС має терміново вивільнити заблоковані Угорщиною кошти для України, виділені зі спеціального фонду допомоги Україні в межах Європейського фонду миру.

Ми також обговорили питання щодо фінансування. Міністри погодилися, що є терміновою справою розблокувати €6,6 мільярда із фонду допомоги Україні. Цей відомий обсяг грошей, який був заблокований вже протягом багатьох місяців у межах Європейського фонду миру. Багато із міністрів повторили, що сьогодні це не ті гроші, що належать Україні, - підкреслив Боррель.

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Він наголосив, що ці кошти належать Україні і мають компенсувати здійснені витрати.

Україна вже отримала відповідні матеріали, тож ці країни повинні отримати компенсацію, - пояснює Боррель.

Він зазначив, що продовжує шукати рішення для протидії проблемі блокування грошей для України з боку Угорщини.

Яку допомогу ЄС ще планує надати Україні

Боррель у коментарі журналістам видання "Голос Америки" зазначив, що ЄС хоче збільшити кількість українських військових, які зможуть проходити підготовку на території країн ЄС.

За його словами, у ЄС домовилися, що навчання українських військових проходитиме максимально близько до України, але не на її території.

Тим часом міністр оборони Швеції Пол Йонсон каже, що територія України в теорії все ж може бути задіяна в тренувальній програмі певним чином.

Потрібно розуміти, що є ризики. Бо якщо почати це робити на рівні бригади чи батальйону – тобто від тисячі до 5 тисяч людей – це ставить під суттєву загрозу так само цих людей, яких ми будемо тренувати. А якщо брати малі групи, з розмінування, наприклад – без проблем. Це можна робити цілком безпечно так само в Україні, - пояснив глава Міноборони Естонії Ханно Певкур.

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