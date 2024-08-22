Керівник канцелярії прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Гергелі Гуляш пригрозив, що його країна нібито почне переправляти мігрантів прямо до Брюсселя у разі санкцій з боку керівництва ЄС за спрощення візового режиму громадянам Росії та Білорусі.
Головні тези:
- Угорщина загрожує переправкою мігрантів до Брюсселя у разі введення санкцій ЄС через спір щодо візового режиму.
- Керівник канцелярії прем'єр-міністра погрожував видавати мігрантам “квитки в один кінець до Брюсселя”, якщо переговори з Єврокомісією будуть провальними.
- Угорщина припинила допомогу українським біженцям, що викликало критику з боку правозахисних груп.
- Зазначається, що ЄС вивчає ситуацію з припиненням допомоги українським біженцям, поки продовжує вирішувати питання надання захисту.
- Спір між Угорщиною та ЄС стосовно міграції та санкцій може загострити відносини між сторонами та вплинути на майбутнє співробітництво.
В Орбана відкрито погрожують ЄС напливом мігрантів у разі введення санкцій
Зазначається, що Суд справедливості ЄС наклав на Угорщину штраф у розмірі 200 млн євро і додатковий щоденний штраф у розмірі 1 млн євро через невиконання прем’єр-міністром Віктором Орбаном попередньої вимоги щодо захисту прохачів притулку.
Орбан уже обіцяв помститися у червні за це рішення, що є одним із кількох питань, що затьмарюють початок його перебування на посаді голови ЄС у другій половині 2024 року.
Зазначається, що переговори представників Угорщини з Єврокомісію з приводу цього питання почнуться у вересні.
У разі провалу цих переговорів, Угорщина, які пригрозив Гуляш, видаватиме мігрантам “квитки в один кінець до Брюсселя”.
Гуляш не надав подробиць про те, як працюватиме така схема.
Що відомо про припинення Угорщиною допомоги українським біженцям
Цього тижня правозахисні групи розкритикували Угорщину за те, що вона припинила допомогу, що фінансується державою, для українських біженців, які прибувають з регіонів, не зачеплених безпосередньо бойовими діями на лінії фронту з Росією.
Група угорців із Закарпаття тимчасово залишилася без даху над головою після переїзду, хоча Гуляш сказав, що групи допомоги допомогли їм надати житло.
За словами представника ЄС, виконавчий орган ЄС вивчає указ, але заявив, що ЄС є єдиним у питанні надання захисту, включаючи розміщення тим, хто тікає від конфлікту.
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